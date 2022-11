 Unterhaltungsriese: Überraschender Wechsel bei Disney: Bob Iger übernimmt wieder den Chefposten

Disney ist 2022 stark gewachsen. Doch im wichtigen Streaming-Geschäft türmen sich die Verluste. Bezahlen muss nun Bob Chapek: Der CEO muss gehen - und wird durch seinen Vorgänger ersetzt.

Der Ex-CEO gewinnt den Machtkampf mit seinem Nachfolger und kehrt zu Disney zurück. (Foto: AP) Bob Iger

New York Beim Unterhaltungsriesen Disney gibt es einen überraschenden Chefwechsel: Der langjährige Konzernlenker Bob Iger kehrt wieder an die Spitze zurück. Iger habe sich bereiterklärt, noch einmal für zwei Jahre die Führung zu übernehmen, teilte Disney in der Nacht zum Montag mit. Iger war 15 Jahre lang Disney-Chef gewesen. Sein Nachfolger Bob Chapek sei zurückgetreten, hieß es.

Zu den genauen Gründen des Wechsels äußerte sich Disney in der Nacht nicht. „Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass Bob Iger in einer zunehmend komplexen Phase des Wandels in der Branche am besten geeignet ist, das Unternehmen durch diese entscheidende Phase zu führen“, erklärte Susan Arnold, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Disney, in einem schriftlichen Statement.

„Wir danken Bob Chapek für seine langjährigen Verdienste um Disney. Dazu gehört auch, dass er das Unternehmen durch die noch nie dagewesenen Herausforderungen der Pandemie geführt hat“, so Arnold weiter, die im Amt bleibt.