USA Bloomberg an Dow Jones oder „Washington Post“ interessiert

Michael Bloomberg ist offenbar auf der Suche nach einem Zukauf für sein Medienunternehmen. Die Washington Post kommentierte bereits, dass das Blatt nicht zum Verkauf stehe.

Der ehemalige Bürgermeister von New York will sein Medienimperium offenbar vergrößern. (Foto: Reuters) Michael Bloomberg

Los Angeles / New York Der Medienunternehmer Michael Bloomberg ist einem unbestätigten Bericht zufolge am „Wall Street Journal"-Herausgeber Dow Jones oder der Zeitung „Washington Post“ interessiert. Die Nachrichtenwebsite Axios berichtete am Freitag, Bloomberg sehe das zu Rupert Murdochs News Corp gehörende Verlagshaus Dow Jones als idealen Zukauf, würde aber auch die renommierte „Washington Post“ übernehmen, falls deren Besitzer, Amazon-Gründer Jeff Bezos, verkaufsbereit wäre. Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Bloomberg habe Murdoch in dieser Sache bisher nicht kontaktiert.

Die „Washington Post“ erklärte, die Zeitung stehe nicht zum Verkauf. Von Michael Bloombergs Finanzinformations- und Medienkonzern Bloomberg L.P. sowie Dow Jones lagen zunächst keine Stellungnahmen vor. Wettbewerbsexperten zufolge dürfte eine Fusion von Dow Jones und Bloomberg sehr genau von den US-Behörden geprüft werden.

Dabei dürfte es um die Verfügbarkeit von Alternativen für Nutzer von Finanzinformationsdiensten gehen, sagte der Anwalt Jonathan Rubin. Eine Stellungnahme der zuständigen US-Behörde FTC lag nicht vor. Die zu Bloomberg L.P. gehörende Finanzagentur Bloomberg News konkurriert mit der Nachrichtenagentur Reuters. Mehr: Nur Tage nach der Twitter-Übernahme verbreitet Elon Musk eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. In der Regierung von Präsident Biden wachsen Überlegungen, Musks Einfluss einzudämmen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen