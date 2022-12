Werbung 78 Prozent der Agenturen sind von Budgetkürzungen getroffen – Werbebranche ist „sehr besorgt“

Düsseldorf Selbst die Tech-Riesen im Silicon Valley leiden darunter, dass das Werbegeschäft gerade weniger Geld abwirft. So stagnieren die Werbeerlöse bei der Google-Mutter Alphabet und beim Facebook-Mutterkonzern Meta und es dürften die Umsätze mit Reklame dieses Jahr gar zum ersten Mal in der Firmengeschichte fallen.

Um Kosten zu drücken, kürzen viele Unternehmen angesichts der hohen Energiekosten und der wirtschaftlichen Unsicherheit als eine der ersten Maßnahmen ihre Werbebudgets.

Wenn schon Unternehmen pessimistisch sind, die den Großteil des Werbemarkts beherrschen, steht das sinnbildlich für die gesamte Branche. „Wir blicken angesichts rezessiver Konjunkturdaten, der Inflation und der gesunkenen Konsumlaune sehr besorgt auf 2023“, sagt Andreas Schubert, Präsident des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft. Der ZAW ist die Dachorganisation von 43 Verbänden aus der Werbewirtschaft.

Das gesamte Jahr 2023 will ZAW-Hauptgeschäftsführer Bernd Nauen aber noch nicht abschreiben. Falls sich die Energiepreise stabilisierten und das Sterben in der Ukraine ende, könnte sich der Werbemarkt in der zweiten Jahreshälfte erholen – „eine schwarze Null ist dann möglich“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein Hemmschuh sei die Unsicherheit in vielen Märkten. „Risiken können einkalkuliert werden, Unsicherheit nicht“, so Nauen. Deshalb würden viele Werbetreibende auf Sicht fahren.

Bei der Werbewirtschaft machen sich die ökonomischen Entwicklungen doppelt bemerkbar: Auf der einen Seite leiden Unternehmen unter Materialengpässen. Deshalb bewerben sie erst gar keine Produkte, die sie absehbar nicht auf den Markt bringen können. Auf der anderen Seite ächzen Konsumenten unter hohen Preisen für Lebensmittel und Energie – und fragen weniger Produkte nach. Unternehmen preisen die geringeren Abverkäufe ein und schalten deshalb oft keine Reklame.

Werbewirtschaft über Vor-Corona-Niveau

Die Werbewirtschaft steht für etwa 1,3 Prozent der deutschen Wirtschaftsleitung, insgesamt beschäftigten deren Firmen rund 900.000 Mitarbeiter. Die Branche steht seit Ausbruch der Pandemie unter Druck. 2020 verlor der deutsche Werbemarkt sieben Prozent – und damit stärker als die Gesamtwirtschaft. 2021 gab es dann ein Plus von 5,5 Prozent.

In diesem Jahr dürfte die Werbewirtschaft über das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 wachsen. Der ZAW geht nach vorläufigen Daten davon aus, dass der Markt um 2,8 Prozent auf 48,7 Milliarden Euro wächst, wie das Handelsblatt vorab erfahren hat. 2019 lag das Marktvolumen noch bei 48,3 Milliarden Euro.

Der Grund für das diesjährige Plus ist das weiterhin überproportionale Wachstum der digitalen Werbung. Der ZAW rechnet mit einer Steigerung von mindestens sieben Prozent. Allerdings profitieren davon nationale oder europäische Unternehmen nur wenig, mehr profitieren dagegen vor allem große amerikanische oder chinesische Plattformen wie Alphabet oder Tiktok.

Zu den Werbeverlierern in diesem Jahr zählt der TV-Markt. Die Branche rechnet laut dem Verband Privater Medien in diesem Bereich mit einem Minus von sechs Prozent. Davon ist vor allem das Privatfernsehen betroffen. So sagte RTL-Chef Thomas Rabe zuletzt: „Mit Blick auf das vierte Quartal gehen wir davon aus, dass sich das schwierige Umfeld auf den Werbemärkten, vor allem in Deutschland, fortsetzen wird.“

Der Werbemarkt im öffentlich-rechtlichen Segment dürfte dieses Jahr allerdings leicht wachsen, schätzt ZAW-Präsident Schubert. So zeigten Zahlen des Marktforschers Nielsen schon im Frühjahr, dass in Krisenzeiten mehr TV-Zuschauer dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen vertrauen. Ein solches seriös beurteiltes Umfeld lockt auch mehr Werbekunden an.

Agenturen klagen über Budgetkürzungen

Ein Indikator für die Stimmung im Werbemarkt sind auch die Werbeagenturen. 78 Prozent von ihnen sagten zuletzt in einer Umfrage des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen (GWA), dass sie bereits mit Budgetkürzungen konfrontiert oder diese angekündigt worden seien. Werbeagenturen sind zwar Dienstleister für Unternehmen aller Branchen. Allerdings treffen die wirtschaftlichen Unsicherheiten derzeit so gut wie alle Firmen.

So sagt Florian Haller, Chef der Agenturgruppe Serviceplan, die mit 5000 Beschäftigten die größte inhabergeführte Kommunikationsagenturgruppe Europas ist: „Die aktuelle Situation gleicht für mich einem perfekten Sturm.“

Entscheidend werde sein, wie sich das Konsumklima entwickeln werde. Das könne man verlässlich erst in ein paar Monaten sagen, so Haller. Das Konsumklima erreichte im Herbst nach Angaben des Marktforschers GfK einen historischen Tiefpunkt, hat sich zuletzt aber auf einem niedrigen Niveau stabilisiert.

Haller sieht aktuell im Werbemarkt trotz der Rückgänge bei den Werbeausgaben „sehr viel mehr Stabilität, als man vor zwei Monaten gedacht hätte“. Für das erste Quartal ist der Werbefachmann „verhalten optimistisch“.

2022 profitierte Serviceplan von Nachholeffekten. Das verschobene Geschäftsjahr mit Ende Juni schloss Serviceplan mit einem Plus von 28 Prozent ab.

Insgesamt ist die Stimmung der Werbewirtschaft allerdings historisch schlecht. Auf einer Skala zwischen eins und acht betrachten die befragten ZAW-Mitglieder die aktuelle Situation mit 2,5 Punkten. Vor Corona waren es immer um die fünf Punkte gewesen – und selbst kurz nach Ausbruch der Pandemie war die Stimmung besser als jetzt.

Mehr: Diese vier Grafiken zeigen, wo sich die Deutschen zum Krieg informieren