Landwirtschaft Engpass bei Öko-Tierfutter? Biobauern wehren sich gegen „Panikmache“

Biohöfe bauen einen Großteil des Futters selbst an.

Düsseldorf Äußerungen von Agrarverbänden, die vor einer Knappheit bei Öko-Tierfutter warnen, sorgen für Aufregung in der Biobranche und verunsichern Verbraucher. „Gerade Ökobetriebe beziehen ihr gentechnikfreies Eiweißfutter aus der Ukraine und der Schwarzmeerregion“, sagte Holger Hennies, Präsident des Landvolks Niedersachsen, am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. „Für gentechnikfreies Futter gibt es keine anderen Lieferanten“, erklärte der Funktionär.

Das betreffe die gesamte Veredelungsbranche, also die Schweine- wie auch die Geflügelmast. Seine Schlussfolgerung: In wenigen Wochen dürften die Lager mit Ökofutter leer sein. Dann müssten die Tierhalter auf konventionelles Futter umsteigen. Legehennenhaltern droht der Verlust ihres Biosiegels, sorgt sich Friedrich-Otte Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG).

„Die Versorgungslage mit Biofutter ist schwierig, aber keineswegs dramatisch, so wie es einige konventionelle Landwirte darstellen“, erklärt dagegen Markus Fadl vom Verband für ökologischen Landbau Naturland, dem in Deutschland 4500 Biolandwirte angeschlossen sind.

Gerald Wehde, Leiter Agrarpolitik des Verbands Bioland, wirft den Bauernverbänden vor, die Ökolandwirte vorzuschieben: „Dabei haben konventionelle Tierhalter das eigentliche Problem.“ Die Preise für konventionellen Weizen und damit auch Futtermittel wären durch Spekulationen auch an den US-Börsen stark gestiegen. Sie näherten sich nun den Preisen für Bio-Futtermittel an, die sonst doppelt so hoch liegen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Prinzip der ökologischen Landwirtschaft sei die flächengebundene Tierhaltung, heißt es von Naturland. Biohöfe müssten ohnehin einen Großteil ihres Futters selbst erzeugen. Den Rest bekämen sie meist von regionalen Betrieben in sogenannten Futter-Mist-Kooperationen. Der Tierhalter liefert Ackerbaubetrieben Mist zur Düngung, dafür erhält der Tierhalter Getreide oder Mais für seine Tiere.

>> Lesen Sie auch: Diese Produkte sind im Supermarkt teurer und knapp

Engpässe könnte es laut Fadl von Naturland bei Eiweißfutter geben. Hühner erhielten maximal 30 Prozent Eiweißfutter, bei Schweinen sei der Anteil etwas geringer. Die Aminosäuren etwa aus Maiskleber oder Kartoffeleiweiß sind wichtig für die Tiergesundheit. Ölpresskuchen etwa war in Ökoqualität lange Zeit nicht ausreichend verfügbar. Bis Jahresende 2021 durften deshalb in der EU bis zu fünf Prozent Eiweißfutter aus konventionellen Quellen beigefüttert werden. Dies ist seit Januar nur noch für Junggeflügel und Ferkel erlaubt.

Eiweißreiches Biosoja aus der Ukraine fehlt

Angesichts der Knappheiten infolge des Ukrainekriegs fordert Naturland und der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), die alte Regelung um ein Jahr zu verlängern. Dies verlangt auch der Deutsche Bauernverband. „Bei Futtermitteln sollte dringend auf EU-Ebene die Ausnahme für die ökologische Landwirtschaft wieder aktiviert werden“, erklärte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Freitag. Der Verband spricht von einer „nicht mehr zu lösenden Unterversorgung für die Fütterung der Öko-Legehennen und Öko-Mastschweine“.

Die Ukraine hatte zuletzt einen Anteil von 22 Prozent an Importen vom Bio-Eiweißfuttermittel Soja und 14 Prozent an eiweißreichen Bio-Sonnenblumen, so Zahlen des Agrarinformationsdienstes AMI. Typische heimische Pflanzen wie Erbsen und Bohnen könnten eiweißreiches Soja oder Sonnenblumen nicht ersetzen, betont der DBV.

Betroffen sind vor allem Bio-Geflügelhalter. „Versorgungsprobleme könnten etwa solche bekommen, die viele Futtermittel zukaufen und nicht selbst anbauen“, meint Wehde von Bioland. Die Zahl der Bio-Legehennen ist zuletzt deutlich gestiegen auf einen Anteil von 12,9 Prozent, so das Statistische Bundesamt.

Biobetriebe, die viel Eiweißfutter zukaufen müssen, könnten Engpässe spüren. (Foto: picture alliance / Zoonar) Bio-Hühner

Fadl von Naturland sieht zudem die Gefahr, dass Landwirte ihr angebautes Biofutter als konventionelles Futter verkaufen. Sie bekommen inzwischen einen ähnlich hohen Preis, aufwendige Analysen auf Rückstände würden aber entfallen. Die Umwidmung von Bio- in konventionelles Futter ist auch die Hauptsorge von Wehde vom Verband Bioland: „Aber selbst wenn es zu wenig Biofutter gäbe, würde kein Tier hungern müssen. Schlimmstenfalls werden weniger Tiere eingestallt.“

Tierbestände vorübergehend senken

Das fordert ohnehin der BÖLW wegen des Ukrainekriegs. „Deutschland und die EU müssen den Tierhalterinnen und Tierhaltern Europas – und ich nehme die Biobetriebe nicht aus – eine deutliche Minderung ihrer Bestände für die nächsten zwölf Monate abverlangen und ihnen den entgangenen Gewinn ausgleichen“, sagt Tina Andres, die Vorsitzende des BÖLW. Auf 60 Prozent der Agrarflächen in Deutschland wächst Futter, die Hälfte davon ist Grünland. Die andere Hälfte könnte teilweise für Brotgetreide genutzt werden, um Hungersnöte in der Welt zu verhindern.

Biobauern sehen jedenfalls keinen Anlass, bei der Futterversorgung Panikmache zu schüren. Fadl von Naturland sieht darin eher den Versuch einiger konventioneller Landwirte, die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie des Green Deal der EU zurückzudrehen.

Bis 2030 soll mindestens ein Viertel der Landfläche in Europa ökologisch bewirtschaftet werden. Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag 30 Prozent der Fläche bis 2030 auf Ökolandbau umstellen. Von diesem Ziel ist Deutschland noch weit entfernt. Insgesamt werden 10,8 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für biologischen Anbau genutzt, so Zahlen des Statistischen Bundesamts. Erst jeder siebte Betrieb hierzulande ist ein Biohof.

Mehr: Ukrainekrieg verschärft Knappheit von Senf und Honig