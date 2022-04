Lebensmittel Indonesiens Palmöl-Exportverbot sorgt für rasanten Preisanstieg und Nervosität bei den Händlern

Der Inselstaat bringt den Weltmarkt in Turbulenzen. Die deutsche Nahrungsmittelindustrie zeigt sich unbesorgt – Alternativen für rohes Palmöl gibt es dennoch kaum.

Die hohen Lebensmittelpreise sorgen für einen Exportstopp: Das Öl wird in Asiens in der Küche für viele Gerichte benutzt. (Foto: LightRocket/Getty Images) Palmernte in Indonesien

Bangkok, Düsseldorf Am Sonntag endet der Fastenmonat Ramadan. Und damit beginnt das Fest des Fastenbrechens, zweithöchster muslimischer Feiertag. In Indonesien, dem in der Bevölkerungszahl größten muslimischen Staat der Welt, soll das nach zwei Jahren Einschränkungen wieder angemessen zelebriert werden. Doch gibt es ein Hindernis: die stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise.

Bürger in der Hauptstadt protestieren und fordern von der Regierung, das Essen erschwinglich zu machen. Indonesiens Präsident Joko Widodo reagiert – und verunsichert damit aktuell Händler und Verbraucher in der ganzen Welt. Der meist Jokowi genannte Regierungschef kündigte ein Exportverbot für Palmöl an, das ab Donnerstag gelten soll.

Das Speiseöl ist in großen Teilen Asiens ein Grundnahrungsmittel. Sinkt der Preis hierfür, wird das Kochen günstiger. In Industrieländern steckt das Öl derweil nicht nur in Nahrungsmitteln, sondern auch Kosmetikprodukten und Biokraftstoffen.

