Lebensmittelhersteller Nestlé kauft Ankerkraut – Auch Frank Thelen verdient an dem Deal

Der Lebensmittelriese übernimmt die Mehrheit an dem Hamburger Gewürz-Start-up. „Die Höhle der Löwen“-Juror Frank Thelen versilbert seine Anteile.

Die Hamburger Gründer von Ankerkraut haben ihre Gewürzfirma vor zehn Jahren gegründet. Nun ist der Konzern Nestlé mehrheitlich eingestiegen. (Foto: Ankerkraut) Stefan und Anne Lemcke

Düsseldorf, Zürich Vor zwei Jahren träumte Stefan Lemcke, Gründer des Hamburger Gewürz-Start-ups Ankerkraut, noch von einem Börsengang. Das hat sich nun erübrigt. Mit Nestlé hat nun der weltgrößte Konsumgüterhersteller die Mehrheit an Ankerkraut, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Details zu Kaufpreis und Anteilen wurden nicht genannt. Nach Medienberichten soll der Schweizer Konzern künftig rund 85 Prozent an Ankerkraut halten – nach Freigabe der Kartellbehörden.

„Für uns ist dieser Schritt eine großartige Chance, denn wir wollen unser Wachstum und unsere Professionalisierung weiter vorantreiben“, sagten Stefan und Anne Lemcke in einer Erklärung. Zuletzt hielt das Gründer-Ehepaar 51 Prozent an Ankerkraut. Die Lemckes und das Management bleiben Gesellschafter, das bestehende Führungsteam soll das Geschäft eigenständig weiterführen. Die Gründer, Anfang 40, bleiben als Markenbotschafter an Bord.

Frank Thelen verkauft Ankerkraut-Anteile an Nestlé

