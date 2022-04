Lockheed Martin, Rheinmetall, Boeing Das sind die größten Waffenhersteller der Welt 2022

Weltweit ist der Bedarf an Waffen und Waffensystemen der Rüstungsindustrie ungebrochen. Welche Rüstungsunternehmen sind dabei die größten der Welt? Und in welchem Land befinden sich die größten Waffenkonzerne?

Düsseldorf Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die Bundesregierung ein Sonderbudget für den Verteidigungshaushalt verkündet. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz müsse mehr in die Sicherheit investiert werden, um die Freiheit und Demokratie in Deutschland zu schützen. 100 Milliarden Euro sind für die Bundeswehr vorgesehen. Mit dem aufgestockten Verteidigungsetat soll die Bundeswehr modernisiert und aufgerüstet werden. Die Diskussionen über die konkrete Verwendung der Mittel laufen aktuell noch. Neben Munition, Panzern, Kriegsschiffen und Flugzeugen ist nun auch ein milliardenschwerer Raketenschild nach israelischem Vorbild im Gespräch.

Seit Jahren verzeichnen Friedensforscher einen weltweiten Anstieg der Militärausgaben. Einen Höchststand erreichten diese 2019 mit knapp zwei Billionen US-Dollar. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlicht zudem Zahlen zu den größten Rüstungsunternehmen der Welt. Sipri bezieht anders als in den Vorjahren inzwischen auch chinesische Waffenkonzerne mit ein. Das aktuelle Ranking beruht auf den Geschäftszahlen von 2020.

Wie im Ranking der größten Armeen der Welt sind auch bei den 15 größten Rüstungskonzernen einige europäische Länder vertreten. Deutsche Firmen haben es aber nicht in die Weltspitze geschafft. Rheinmetall ist mit 4,24 Milliarden Euro Umsatz im Verteidigungssegment der größte deutsche Rüstungskonzern. Insgesamt machten die 15 Unternehmen in diesem Ranking einen Umsatz mit Waffengeschäften in Höhe von rund 323,42 Milliarden US-Dollar.

Rüstungsindustrie – Die 15 größten Waffenhersteller der Welt 2022

Platz 15: Huntington Ingalls Industries, USA

Der US-Amerikanische Rüstungskonzern Huntington Ingalls Industries schafft es im Ranking der größten Rüstungskonzerne auf den 15. Platz. (Foto: REUTERS) The Virginia-class attack submarine Pre-commissioning Unit John Warner is moved to Newport News Shipbuilding's floating dry dock

Der US-Amerikanische Rüstungskonzern Huntington Ingalls Industries hat im Sipri-Ranking im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gewonnen. Im Jahr 2020 verkaufte das Unternehmen Waffen im Gesamtwert von 8,24 Milliarden Dollar. Der Rüstungskonzern macht 88 Prozent des Gesamtumsatzes mit Waffengeschäften.

Platz 14: Thales, Frankreich

Thales ging im Jahr 2000 aus dem Unternehmen Thomson-CSF hervor und hat seinen Sitz in Frankreich. (Foto: Reuters) Thales

Vor dem US-Amerikanischen Konkurrenten steht Thales aus Frankreich. Der Konzern, der seinen Sitz passenderweise im Pariser Viertel La Défense hat, ist das drittgrößte Rüstungsunternehmen der EU. Größter Thales-Aktionär ist der französische Staat, der 26 Prozent der Aktien hält. 25 Prozent der Thales-Aktien gehören der Dassault Aviation Group, einem weiteren französischen Rüstungskonzern, der im aktuellen Sipri-Ranking vom 19. auf den 32. Platz rutschte. Thales erzielte 2020 einen Umsatz mit Waffengeschäften von 9,05 Milliarden Dollar, was 47 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.

Platz 13: Leonardo, Italien

Der Waffenhersteller Leonardo ist unter anderem an dem Bau des Eurofighters Typhoon (Bild) beteiligt und ist einer der größten Waffenkonzerne Europas. (Foto: Reuters) Leonardo

Ein weiteres Rüstungsunternehmen aus Europa steht auf Platz 13: Leonardo generierte im Vergleich zum Vorjahr zwar 1,5 Prozent weniger Umsatz im Rüstungssegment, gewann aber dennoch einen Platz im Ranking. Das italienische Unternehmen machte 11,16 Milliarden Dollar und damit 73 Prozent des Gesamtumsatzes mit Waffengeschäften.

Platz 12: CASIC, China



Die China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) ist ein staatlicher chinesischer Rüstungskonzern. (Foto: dpa) Casic

Die China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) ist ein staatlicher chinesischer Rüstungskonzern. Im Jahr 2020 verkaufte der Konzern Waffen im Gesamtwert von 11,87 Milliarden Dollar und verringerte seinen Umsatz damit um 2,8 Prozent. Mit dem Verkauf von Rüstungsgütern generiert das Unternehmen 32 Prozent seines Gesamtumsatzes.

Platz 11: Airbus Group, Europa

Das europäische Unternehmen kann in diesem Ranking mit seinem amerikanischen Konkurrenten Boeing nicht mithalten. (Foto: AP) Airbus

Die Airbus Group ist besonders für ihre Passagierflugzeuge bekannt. Doch 21 Prozent des Umsatzes macht Airbus mit Rüstungsgeschäften. Im Jahr 2020 stieg der Verkauf in diesem Bereich um 646 Millionen Dollar auf 11,99 Milliarden Dollar. Damit rückt Airbus im Ranking zwei Plätze nach vorn und steht nun auf Platz 11 der größten Rüstungskonzerne der Welt. Deutschland und Frankreich halten jeweils 11 Prozent der Airbus-Aktien, dem spanischen Staat gehören weitere vier Prozent der Anteile an dem europäischen Konzern.

Platz 10: L3Harris Technologies, USA

Nach der Fusion zum Konzern L3Harris Technologies zählt dieser zu den größten zehn Waffenproduzenten der Welt. (Foto: LightRocket/Getty Images) L3Harris Technologies

Der Rüstungskonzern entstand 2019 durch eine Fusion von Harris Corp. und L3 Technologies. Im Jahr 2020 betrug der Umsatz mit Waffengeschäften bei L3Harris 14,19 Milliarden Dollar. Das waren 78 Prozent des Gesamtumsatzes.

Platz 9: CETC, China

CETC stellt vor allem Elektrotechnik und Radaranlagen her und gehört damit zu den größten Rüstungskonzernen der Welt. (Foto: Barcroft Media/Getty Images) China Electronics Technology Group Corporation (CETC)

Auch die China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ist ein chinesischer Staatskonzern. Das Unternehmen verkaufte 2020 Rüstungsgüter für insgesamt 14,61 Milliarden Dollar, sechs Prozent weniger als noch im Jahr 2019. Die Waffengeschäfte haben am Gesamtumsatz einen Anteil von 43 Prozent. Im Mai 2021 unterschrieben CETC und Norinco Group einen Vertrag, um künftig bei militärischen Projekten zu kooperieren.

Platz 8: AVIC, China

AVIC verkauft vor allem Flugzeuge, Drohnen und Hubschrauber und ist damit der größte chinesische Rüstungskonzern. (Foto: picture alliance/dpa/HPIC) Die Drohne Cloud Shadow von AVIC

Die Aviation Industry Corporation of China (kurz AVIC) ist ein chinesischer Staatskonzern aus der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. AVIC ist der zweitgrößte Waffenproduzent in China. 2020 verkaufte der Konzern Waffen im Gesamtwert von 16,98 Milliarden Dollar. Die Rüstungsindustrie macht 25 Prozent des AVIC-Umsatzes aus.

Platz 7: Norinco Group, China

Die Norinco Group stellt unter anderem Kampfpanzer her. Norinco gehört zu den größten Rüstungskonzernen der Welt, ist in diesem Ranking aber die kleinste Firma aus China. (Foto: Bloomberg) Norinco Group

Der größte chinesische Rüstungskonzern in diesem Ranking ist die Norinco Group. Der Staatskonzern verkaufte 2020 Waffen im Gesamtwert von 17,93 Milliarden Dollar. Das machte 25 Prozent des Gesamtumsatzes der Norinco Group aus.

Platz 6: BAE Systems, Großbritannien

BAE ist seit dem Jahr 2001 an dem Kampfjet Lockheed Martin F-35 (Bild) beteiligt. (Foto: dpa) BAE Systems

BAE Systems ist das am höchsten platzierte europäische Unternehmen in diesem Ranking. Die britische Firma entstand 1999 aus einer Fusion von GEC-Marconi und British Aerospace (BAe) und gehört seitdem zu den größten Rüstungskonzernen der Welt. 2020 erzielte BAE Systems 24,71 Milliarden Dollar Umsatz. Der Konzern lebt fast nur vom Rüstungsgeschäft, das 97 Prozent vom Gesamtumsatz ausmacht. Das ist die höchste Quote in diesem Ranking.

Platz 5: General Dynamics Corp., USA

Im Jahr 2019 erzielte General Dynamics allein im Rüstungssegment 24,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. (Foto: AFP) General Dynamics Corp.

Die General Dynamics Corporation ist eins von sieben Unternehmen aus den USA, das in diesem Ranking vertreten ist. Der Rüstungskonzern steigerte 2020 seinen Umsatz im Rüstungssegment um 3,9 Prozent auf 25,84 Milliarden Dollar. Waffengeschäfte machen 68 Prozent des Gesamtumsatzes bei General Dynamics aus.

Platz 4: Northrop Grumman Corp., USA

Northrop Grumman gehört aktuell zu den größten Waffenkonzernen der Welt. (Foto: Reuters) Northrop Grumman Corp.

Der viertgrößte Waffenhersteller der Welt ist Northrop Grumman. Hier machte 2020 der Umsatz mit Rüstungsgütern 83 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Der Waffenumsatz von Northrop lag bei 30,42 Milliarden Dollar – 2,5 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Northrop Grumman Corporation ist aber nicht der größte US-Waffenkonzern.

Platz 3: Boeing, USA

Zu Boeings Militärflugzeugen gehört der Transporter C-17 Globemaster III. (Foto: AFP) Boeing

Der Airbus-Konkurrent Boeing steht im Ranking der größten Rüstungskonzerne der Welt deutlich vor dem europäischen Luftfahrtkonzern. Boeing setzte 2020 mit Rüstungsprodukten 32,13 Milliarden Dollar um. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz damit um 5,8 Prozent.

Platz 2: Raytheon Technologies

Raytheon muss im Ranking der größten Waffenhersteller nur ein Unternehmen den Vortritt lassen. (Foto: AFP) Raytheon

Raytheon Technologies ist das Ergebnis einer Fusion zwischen der Raytheon Company und der United Technologies Corp. im Jahr 2020. Insgesamt verkaufte der US-Konzern Waffen im Wert von 36,78 Milliarden Dollar, was 65 Prozent des Gesamtumsatzes waren. Der amerikanische Rüstungskonzern ist damit der zweitgrößte der Welt.

Platz 1: Lockheed Martin Corp., USA

Der mit Abstand größte Waffenhersteller der Welt hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland. (Foto: Reuters) Lockheed Martin Corp.

Auch im aktuellen Ranking ist Lockheed Martin der größte Waffenkonzern der Welt. Lockheed steht seit Jahren an der Spitze der weltweiten Rüstungsindustrie. 89 Prozent des Gesamtumsatzes machte Lockheed mit Rüstungsgeschäften: 2020 verkaufte der Konzern Waffen im Gesamtwert von mehr als 58 Milliarden Dollar. Lockheed Martin konnte sein Rüstungsgeschäft damit um 7,7 Prozent ausbauen. Der Konzern ist vor allem in der Raum- und Luftfahrtindustrie aktiv und macht einen Großteil seines Umsatzes durch Großaufträge des US-Militärs.

Die 15 größten Waffenhersteller der Welt in der Tabelle

Platz Name Land Umsatz mit Waffen 2020 Anteil des Waffengeschäfts am Gesamtumsatz 1 Lockheed Martin Corp. USA 58,21 Mrd. US-Dollar 89 Prozent 2 Raytheon Technologies USA 36,78 Mrd. US-Dollar 65 Prozent 3 Boeing USA 32,13 Mrd. US-Dollar 55 Prozent 4 Northrop Grumman

Corp. USA 30,42 Mrd. US-Dollar 83 Prozent 5 General Dynamics Corp. USA 25,84 Mrd. US-Dollar 68 Prozent 6 BAE Systems Großbritannien 24,02 Mrd. US-Dollar 97 Prozent 7 NORINCO

Group China 17,93 Mrd. US-Dollar 25 Prozent 8 AVIC China 16,98 Mrd. US-Dollar 25 Prozent 9 CETC China 14,61 Mrd. US-Dollar 43 Prozent 10 L3Harris Technologies USA 14,19 Mrd. US-Dollar 78 Prozent 11 Airbus Europa 11,99 Mrd. US-Dollar 21 Prozent 12 CASIC China 11,87 Mrd. US-Dollar 32 Prozent 13 Leonardo Italien 11,16 Mrd. US-Dollar 73 Prozent 14 Thales Frankreich 9,05 Mrd. US-Dollar 47 Prozent 15 Huntington Ingalls

Industries USA 8,25 Mrd. US-Dollar 88 Prozent

Quelle: Sipri, Rheinmetall

