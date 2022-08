Luftfahrt In fünf Stunden von Miami nach London: American Airlines bestellt 20 Überschalljets

Die Maschinen des US-Start-ups Boom Supersonic sollen die transatlantische Flugzeit radikal verkürzen. Außerdem sind sie dank Öko-Treibstoff umweltfreundlicher.

Das Überschallflugzeug von Boom Supersonic soll Ende des Jahrzehnts in Dienst gehen. (Foto: IMAGO/Cover-Images) Design-Entwurf der Overture

New York Luftfahrtenthusiasten kennen sie als „Königin der Lüfte“: die Concorde. Der elegante Überschalljet von British Airways und Air France flog ab 1976 in nur drei Stunden von London nach New York. 2003 war das Kapitel überschallschnelles Fliegen, auch bedingt durch einen verheerenden Absturz, in der zivilen Luftfahrt beendet. Bis jetzt.

Geht es nach dem US-Start-up Boom Supersonic, sollen die eigenen Maschinen die Nachfolge im Geiste der Concorde antreten. „Overture“ heißt das Überschallflugzeug des Unternehmens. Seit dieser Woche hat es einen weiteren Abnehmer: Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) hat 20 der Jets geordert. Zusätzlich wurde eine Option auf weitere 40 Maschinen vereinbart. Das berichtet der US-Wirtschaftssender CNBC.

Boom ist in Denver, Colorado, ansässig und wurde 2014 gegründet. Boom-CEO Blake Scholl versprach auf CNBC „schnellere, bequemere und nachhaltigere Flüge“, in fünf Stunden soll es von Miami nach London gehen.

