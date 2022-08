Maersk-Tochter MCI Härtere Gangart gegen China: Deutsche und US-Behörden stoppen Verkauf von Container-Hersteller

Mit Unterstützung des Bundeskartellamts unterbindet das US-Justizministerium den Verkauf einer Tochterfirma der dänischen Reederei Maersk an China.

Die dänische Reederei Maersk bleibt auf ihrer Container-Produktionsfabrik MCI sitzen, weil die Behörden den Verkauf an China untersagen. (Foto: dpa) Seeverladung in Wilhelmshaven

Düsseldorf Das US-Justizministerium stoppt mit Unterstützung des Bundeskartellamts den Verkauf eines dänischen Seecontainer-Herstellers an China. Die Begründung der Amerikaner: Der knapp eine Milliarde Dollar teure Erwerb der wenig bekannten Firma MCI mit Sitz in Tinglev hätte den Chinesen „eine zu große Kontrolle über ein strategisches Geschäft“ erlaubt.

Das Bundeskartellamt in Bonn, das nach eigenen Aussagen ebenfalls „erhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken“ gegen den Deal geäußert hatte, meldete daraufhin am Freitag, die beteiligten Unternehmen hätten die Anmeldung zurückgenommen. Die deutschen Wettbewerbshüter seien an den „intensiven, weltweiten Ermittlungen“ beteiligt gewesen. Auf der Verkaufsseite stand der Kopenhagener Reedereikonzern Maersk, als Käufer für die 1991 gegründete Firma mit 2300 Mitarbeitern hatte sich die in Shenzhen beheimatete China International Marine Containers Group (CIMC) beworben.