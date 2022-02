Amazon-Gründer Superyacht zu groß: Muss Rotterdam eine Brücke für Jeff Bezos abbauen?

Jeff Bezos' neue Yacht ist zu groß, um unter einer Brücke in Rotterdam durchzufahren. Berichten zufolge will er das Industriedenkmal deshalb abbauen. Die Rotterdamer reagieren empört, der Bürgermeister dementiert.

Die 40 Meter hohe Brücke ist zu niedrig für die Superyacht von Jeff Bezos. Nun muss sie vielleicht weichen. (Foto: Reuters) Konigshaven-Brücke

Rotterdam Unter der Koningshaven-Brücke mitten in Rotterdam fahren seit mehr als 95 Jahren Schiffe hindurch. Das Mittelteil der einstigen Eisenbahnbrücke lässt sich dazu bis zu 40 Meter in die Höhe fahren. Nun müssen die Niederländer das Industriedenkmal möglicherweise für Jeff Bezos zerlegen. Denn seine neue Superyacht ist zu groß. Bezos hatte eine Werft nahe Rotterdam für 430 Millionen Euro mit dem Bau beauftragt. Der 127 Meter lange Dreimaster soll noch in diesem Jahr vom Stapel laufen, könnte die Hafenstadt aber bisher wegen der Brücke nicht passieren.

Brückenabbau für Jeff Bezos angeblich bereits beschlossen

Zunächst hieß es, der Schiffbauer Oceanco habe bei der Stadt Rotterdam beantragt, das Mittelteil der Brücke kurzzeitig zu demontieren. Auch die Stadt erklärte gegenüber niederländischen Medien, sie habe dem zugestimmt. „Aus wirtschaftlicher Sicht und im Hinblick auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen hält die Gemeinde dies für ein sehr wichtiges Projekt“, sagte Marcel Walravens, Projektleiter der Stadt, dem Regionalsender Rijnmond.

Bürgermeister dementiert Brückenabbau für Jeff Bezos

Doch all dies ist angeblich doch nicht geschehen. Am Donnerstagabend ruderte der Bürgermeister zurück: „Es gibt noch keine Entscheidung, nicht einmal einen Genehmigungsantrag“, sagte Ahmed Aboutaleb der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad. Er könne die Aufregung nicht verstehen. Einem Brückenabbau werde die Stadt nur zustimmen, wenn klar sei, wer die Kosten übernehme und Schäden auszuschließen seien. Bisher ist nicht bekannt, ob Oceanco die Kosten an Jeff Bezos weiterreichen will.

Rotterdamer empört über Brückenabbau für Superyacht

Viele Rotterdamer reagierten laut niederländischen Medien empört. “Dieser Mann hat sein Geld mit strukturellem Personalabbau, Steuerhinterziehung und dem Vermeiden von Vorschriften verdient. Und jetzt müssen wir unser schönes Nationaldenkmal abreißen?", schrieb etwa Stephan Leewis auf Twitter. Das gehe wirklich eine Brücke zu weit, so der Politiker der grünen Partei GroenLinks.

Bereits in den 1990er-Jahren hatte es große Proteste gegen den Plan der Stadtverwaltung, die Koningshaven-Brücke komplett abzureißen, berichtet die New York Times. Schon damals fuhren über das von den Rotterdamern De Hef genannte Wahrzeichen keine Züge mehr.

Bezos Megayacht machte bereits Probleme

Die neue Yacht von Jeff Bezos mit dem Arbeitstitel Y721 gilt als eines der größten Segelschiffe, die jemals in den Niederlanden gebaut wurden. Das Schiff bereitet nicht zum ersten Mal Probleme. Ihre gigantischen Segel machen sie dem Medium Bloomberg zufolge unsicher für Helikopterlandungen. Bezos musste dafür extra eine Unterstützungsschiff in Auftrag geben.

