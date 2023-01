Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer wird Beraterin bei US-Finanzinvestor KKR

Berlin Lea-Sophie Cramer ist seit Jahren eine Größe in der deutschen Start-up-Branche und entsprechend gut vernetzt. Jetzt geht die Gründerin des Internet-Erotikshops Amorelie als Beraterin zum Private-Equity-Investor KKR. Sie soll mit ihrer unternehmerischen Expertise und ihrem Netzwerk KKR bei Investitionsentscheidungen zur Seite stehen.

KKR-Partner Philipp Freise, der für das Europageschäft zuständig ist, sagt: „Mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz als Unternehmerin und ihrem Status als Vorbild für Gründer und Gründerinnen in ganz Europa bringt sie einen großen Erfahrungsschatz in unser Unternehmen ein.“

Cramer wird zudem in den Verwaltungsrat des Haarprodukte-Herstellers Wella einziehen, den KKR vor zwei Jahren übernommen hat. Dort soll die 35-Jährige das Wachstum ankurbeln. Sie selbst bezeichnet Wella in einem LinkedIn-Beitrag als „ikonische“ Marke. Allerdings gilt das bereits 1880 gegründete Kosmetikgeschäft als verstaubt. Auch die Nagellackmarke OPI sowie die US-Haarpflegemarke Clairol gehören zu Wella.

Für Cramer ist es nicht der erste Beraterjob. Nach dem Studium ist sie als Beraterin bei der Boston Consulting Group gestartet, ging danach zur damals noch omnipräsenten Start-up-Schmiede Rocket Internet, bevor sie zum Rabatteportal Groupon wechselte und 2013 Amorelie gründete.

Seit dem gewinnträchtigen Verkauf des Sexspielzeug-Versenders an Pro Sieben Sat 1 und ihrem Ausstieg bei dem Start-up widmet sich Cramer Investitionen in Neugründungen und baute ein Führungskräfte-Coaching für Frauen auf. Zuletzt beteiligte sie sich an dem Ei-Alternative-Anbieter Perfeggt, der virtuellen Vermögensverwaltung Ride Capital und der Taschengeld-App Bling.

Auch bei der Übernahme des Frauenteams des FC Viktoria 1889 Berlin war sie neben Investorin Verena Pausder mit von der Partie. Sie selbst gibt als Karrieretipp gern den Hinweis weiter: „Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, musst du schauen, in welchen Bereichen du besser bist als andere.“

KKR will die Ernennung von Cramer nutzen, um einen stärkeren Fokus auf den Technologiesektor zu setzen. Der Finanzinvestor aus den USA ist seit rund 20 Jahren im deutschsprachigen Raum aktiv und war und ist bereits an zahlreichen deutschen Unternehmen beteiligt – wie etwa der Softwaresparte von Körber, dem Aromenhersteller Wild, Rüstungszulieferer Hensoldt und der Medienfirma Axel Springer.

Nach ein paar Jahren steigt KKR in der Regel aus seinen Beteiligungen wieder aus, durch einen Weiterverkauf oder Börsengang.

