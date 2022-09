Auslandsgeschäft BMW-Deal verzerrt Bilanz: Deutsche Investitionen in China stagnieren nahezu

Peking Die Höhe der ausländischen Investitionen in China ist ein hochpolitisches Thema. In der Volksrepublik werden neue Rekorde vermeldet, um zu beweisen, dass das Land – aller Abschottung und Lockdowns zum Trotz – für Investoren attraktiv bleibt. In Deutschland und Europa werden diese wiederrum als Beweis für eine wachsende Abhängigkeit von China herangezogen – und als Begründung für die Notwendigkeit politisch gegenzusteuern.

Ein genauerer Blick in die Zahlungsbilanzstatistik sowie die Halbjahresberichte der Unternehmen mit starkem Chinageschäft bringt dabei jedoch Überraschendes zutage: Daten der Bundesbank zufolge beliefen sich die deutschen Direktinvestitionen im ersten Halbjahr auf 10,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 6,2 Milliarden Euro.

Der starke Zuwachs lässt sich jedoch nahezu vollständig mit einem Milliardenzukauf durch den Autokonzern BMW erklären. Die Münchener haben im ersten Quartal die Übernahme eines Mehrheitsanteils am angeschlagenen Joint Venture BBA für 3,6 Milliarden Euro vollzogen. Die Entscheidung für den Deal war bereits 2018 gefallen. Rechnet man diesen Sondereffekt heraus, so waren die Investitionen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar rückläufig.

Eine weitere Großinvestition stammt vom Chemiekonzern BASF. Der überwiegende Teil der 1,7 Milliarden Euro dürfte in den Aufbau des neuen Verbundstandorts in Südchina geflossen sein. Die Entscheidung für den Bau dieser Anlage wurde ebenfalls bereits 2018 getroffen. Ankündigungen neuer Großinvestitionen sind dagegen rar geworden.

Analysiert man die Daten der Bundesbank weiter, zeigt sich, dass es sich bei mehr als der Hälfte der Investitionen deutscher Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 um sogenannte reinvestierte Gewinne der jeweiligen chinesischen Tochtergesellschaften handelt. Abzüglich der vor Ort erwirtschafteten und reinvestierten Gewinne waren die Investitionen in China 2021 sogar negativ.

Viele europäische Unternehmen hätten ihr Chinageschäft angesichts der wachsenden Risiken „auf Autopilot gestellt“, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Sie würden zwar China derzeit nicht verlassen und zum Teil noch weiter investieren, doch in den Unternehmenszentralen sehe man sich zunehmend nach Alternativen um.

Seit mehr als zwei Jahren hat sich China weitgehend abgeriegelt. Strikte Coronabeschränkungen sowie wiederkehrende Lockdowns strangulieren die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im zweiten Quartal wuchs diese nur noch um 0,4 Prozent. Doch eine Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik ist nicht in Sicht.

Jeder hoffe auf den „Weihnachtsmann“, sagt Wuttke. „Aber er wird nicht kommen.“ Er geht davon aus, dass China sich frühestens im kommenden Sommer wieder öffnen könne – vorausgesetzt, bis dahin seien ausreichend Bürger geimpft und geboostert. Er äußerte erneut Unverständnis darüber, dass die Staatsführung aus ideologischen Gründen weder ausländische mRNA-Impfstoffe zulasse noch eine Impfkampagne mit heimischen Vakzinen forciere.

Die Kammer warnt vor den Folgen der anhaltenden Abschottung Chinas. „Ideologie sticht Wirtschaft“ hat sie ein 430 Seiten starkes Positionspapier überschrieben, das am Mittwoch vorgestellt wurde. Es enthält 467 Empfehlungen unter anderem an die chinesische Staatsführung, aber auch an die EU und die Mitgliedstaaten. Im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses, der am 16. Oktober stattfindet, befinde sich China an einem Scheideweg, heißt es darin.

Wuttke, der mit Unterbrechungen seit 1982 in China lebt, sieht einen zunehmenden Bruch mit der erfolgreichen Reform- und Öffnungspolitik, angestoßen 1987 vom damaligen Parteichef Deng Xiaoping. Zwar bekennt sich Chinas Führung in öffentlichen Reden weiterhin gebetsmühlenartig zur „Politik der offenen Tür“, doch inzwischen wachsen die Zweifel. Da den Worten keine Taten folgten, würden immer mehr westliche Politiker und Unternehmenslenker dieser „Versprechen müde“, so Wuttke.

Abschottung kommt China teuer zu stehen

Die Weltbank hat 2021 berechnet, wie teuer China eine Abkehr vom Reformkurs zu stehen komme: Mit umfassenden Marktreformen könnte das Pro-Kopf-Einkommen in der Volksrepublik bis 2050 auf mehr als 55.000 US-Dollar steigen, bei begrenzten Reformen lediglich auf rund 33.700 Dollar. „Ist China wirklich bereit, 22.000 Dollar Pro-Kopf-Einkommen zu opfern, um autarker zu werden?“, fragt Wuttke.

Angesichts der zunehmenden Unberechenbarkeit der Staatsführung sowie der anhaltenden Isolation des Landes sehen sich Konzernchefs in den europäischen Unternehmenszentralen zunehmend nach Alternativen um. China sei immer zuverlässig gewesen, erklärt Wuttke. Inzwischen brauche man „einen Plan B oder Plan C“, sagt er mit Blick auf wiederkehrende Lockdowns, aber auch Energieengpässe.

„Chinas Ruf als Investitionsstandort erodiert“, warnt der Kammer-Präsident. Ein Großteil der Investitionen, die früher nach China geflossen seien, würde jetzt in andere Länder „umgeleitet“. Als Beispiel nennt er den Aufbau einer neuen iPhone-Produktion in Indien.

Hinzu komme, dass der Krieg in der Ukraine den Blick auf Taiwan in den Konzernzentralen verändert habe. Dort wachse die Sorge, dass man sich in der chinesischen Führung ähnlich täuschen könnte wie in Russlands Staatschef Wladimir Putin. Das führe zu einem Umdenken.

Die französische Investmentbank Natixis kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass Fusionen und Übernahmen (M&A) mit ausländischer Beteiligung in China im ersten Halbjahr „stark zurückgingen“. Nur 13 Prozent aller M&A-Investitionen in Asien entfielen auf die Volksrepublik. Das sei der niedrigste Anteil seit 2006. Das Festhalten an der strikten Null-Covid-Strategie „behindert ausländische Direktinvestitionen in China“, sagt Alicia Garcia Herreo, Chefvolkswirtin Asien-Pazifik bei Natixis.

Zweifel bei China-Investoren wachsen

Wie stark sich das Feld der Chinainvestoren zuletzt verkleinert hat, verdeutlicht eine jüngst veröffentlichte Analyse des US-Thinktanks Rhodium. In den vergangenen vier Jahren stammten fast 80 Prozent der Investitionen in China von nur zehn Investoren. Knapp die Hälfte kam dabei aus Deutschland, allen voran von den Autobauern BMW, Daimler und Volkswagen sowie BASF.

Kleinere und mittelständische Unternehmen halten sich angesichts der wachsenden Risiken dagegen zunehmend zurück. Neue Firmen wagten sich seit Ende 2020 gar nicht mehr auf den Markt, erklärt Kammer-Chef Wuttke. Doch auch bei den treuen Chinainvestoren wachsen die Zweifel. „Die wollen uns nicht mehr hier“, stellt der Vertreter eines deutschen Dax-Konzerns fest.

