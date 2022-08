Auslandsgeschäfte Eine Milliarde Umsatz, keine Zukunft: Henkels schwerer Abschied aus Russland

Für den Hersteller von Pril, Pritt und Persil war Russland ein lukrativer Absatzmarkt. Nun will Henkel das Land verlassen. Doch das gestaltet sich schwierig.

Für den Konsumgüterhersteller ist der Rückzug aus Russland teuer. (Foto: imago/Russian Look) Henkel-Produktion in Leningrad

Düsseldorf Während andere Unternehmen direkt nach der Invasion in der Ukraine ihren Rückzug aus dem russischen Markt verkündeten, ließ Henkel sich zwei Monate Zeit. Über Wochen kalkulierte man in der Düsseldorfer Zentrale die Folgen eines solchen Schritts. Immerhin hat der Persil-Produzent in Russland so stark investiert wie kein anderer Dax-Konzern. Henkel erzielte dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes, rund eine Milliarde Euro, und beschäftigte in elf Werken 2500 Mitarbeiter.

Mittlerweile ist der Rückzug beschlossene Sache – auch aus Sorgen vor einem Imageschaden. Aus dem Nachbarland Belarus will sich der Konzern ebenfalls zurückziehen.

Die Spuren in der Bilanz sind bereits sichtbar: Der Konsumgüterkonzern hat in der ersten Jahreshälfte 184 Millionen Euro abgeschrieben. Davon entfallen 88 Millionen Euro auf Geschäfts- oder Firmenwerte, 82 Millionen auf Sachanlagen. Die fehlenden 15 Millionen Euro erklären sich mit immateriellen Vermögenswerten, wie etwa Markenrechten und Lizenzen. In Russland stehen fünf Prozent des konzernweiten Sachanlagevermögens von Henkel.