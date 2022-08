Autozulieferer Conti-Finanzchefin Katja Dürrfeld zwischen Diesel-Skandal und Restrukturierung

Die Managerin übernahm Ende vergangenen Jahres den Finanzvorstand bei Continental. Gemeinsam mit Konzernchef Nikolai Setzer muss sie das Kerngeschäft sanieren.

Eine der Hauptaufgaben der Finanzvorständin von Continental ist die Restrukturierung des Kerngeschäfts. (Foto: Continental) Katja Dürrfeld

Düsseldorf Viel Vorbereitungszeit hatte Katja Dürrfeld für ihre Aufgabe als Finanzvorständin bei Continental nicht. Erst ein Dreivierteljahr ist sie im Amt – und hat nun Halbjahreszahlen vorgelegt. Große Überraschungen gab es da keine.

Anders, als es ihre Berufung Ende vergangenen Jahres war: Am 17. November 2021 war der Aufsichtsrat von Continental zusammengekommen, der Vorsitzende Wolfgang Reitzle hatte zur Sitzung geladen. Nach Börsenschluss ließ Conti per Pflichtmitteilung die Bombe platzen. Im Rahmen der Diesel-Affäre, in der die Staatsanwaltschaft gegen Mitarbeiter ermittelt, setzte der Aufsichtsrat den langjährigen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer vor die Tür. Seine Nachfolgerin: Katja Dürrfeld.

Neben Personalvorständin Ariane Reinhart ist Dürrfeld die zweite Frau im fünfköpfigen Vorstandsteam von Continental. Dass sie auf Schäfer folgen würde, war bereits seit Längerem klar. Die 50-Jährige wurde im Konzern behutsam dafür aufgebaut.