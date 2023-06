Autozulieferer Lea Corzilius wird neue Personalchefin bei ZF

Stuttgart Lea Corzilius wird zum 1. August Personalvorständin beim zweitgrößten deutschen Automobilzulieferer ZF. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist vor Kurzem 34 Jahre alt geworden – und damit das jüngste Vorstandsmitglied eines deutschen Großunternehmens.

Bis Ende April war Corzilius Personalchefin beim westfälischen Automobilzulieferer Hella. Dort hatte es in den vergangen Monaten nach der Übernahme durch den französischen Faurecia-Konzern etliche Wechsel in der Führungsetage gegeben.

„Mit Lea Corzilius haben wir eine höchst kompetente Nachfolgerin für Sabine Jaskula gewonnen“, sagte ZF-Aufsichtsratschef Heinrich Hiesinger. Sie kenne die Zulieferindustrie und ihre aktuellen Herausforderungen bestens und könne daher ohne Anlaufzeit das Vorstandsteam um Holger Klein ergänzen und eigene Impulse setzen. Vorgängerin Jaskula war 2019 von Continental zu ZF gewechselt und hatte im Februar angekündigt, ihren Ende 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

In der Autozulieferbranche gingen in den vergangenen Monaten gleich mehrere Personalchefinnen vorzeitig. Zuletzt verließ Filiz Albrecht Ende März ihren Posten bei Bosch vor Ende der Vertragslaufzeit. Auch Anke Felder, erste Frau in der Geschäftsführung von Mahle, ging früher. Als Konstante in der Branche erweist sich Continental-Personalchefin Ariane Reinhart, die seit 2014 im Amt ist.

In Corzilius kommt jetzt eine Frau einer anderen Generation auf einen Chefposten. Auf dem Papier eine Millennial, ist sie nur wenige Jahre von der GenZ entfernt, die als Fachkräfte andere Ansprüche an die Arbeitsumgebung formulieren und auf die sich auch Personaler einstellen müssen.

Heikle Aufgabe bei ZF

„Mit ihr werden wir den Weg der Transformation fortsetzen und dabei die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets im Auge behalten“, sagt Andreas Brand als Vertreter der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen, die 93,8 Prozent der Anteile an ZF hält.

Das Zitat des Oberbürgermeisters von Friedrichshafen streift schon das heikle Moment dieses Jobs. Denn Eigentümer des Großkonzerns ist letztendlich die Stadt Friedrichshafen, mit einem Oberhaupt, das bei Wahlen auf die Stimmen der Bürger angewiesen ist. Die Interessenverflechtung von Arbeitnehmerlager und Kommune auf der Kapitalseite ist in dieser Art einzigartig in Deutschland und macht es der Personalchefin nicht leicht, unpopuläre Einschnitte beim Personal besonders am Firmensitz in Friedrichshafen durchzusetzen.

Fachlich bringt sie einiges mit. Corzilius hat Wirtschaftswissenschaften an der WHU Otto Beisheim School of Management sowie der HEC Paris studiert und an der Technischen Universität Dortmund promoviert. Zusätzlich absolvierte sie an der Universität Heidelberg ein rechtswissenschaftliches Studium zum Master of Laws.

Ihre Berufslaufbahn begann sie von 2011 bis 2017 als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company in Frankfurt und Düsseldorf. Auch Vorstandschef Klein hat eine Vergangenheit bei McKinsey. 2017 wechselte Corzilius zum Automobilzulieferer Hella und durchlief verschiedene Stationen im Personalbereich des Unternehmens bis hin zur Arbeitsdirektorin. Dort trug sie die globale Verantwortung für die HR-Funktionen.

ZF-Aufsichtsratschef Hiesinger ist überzeugt, dass die neue Vorständin „fundiertes Fachwissen im Personalbereich, Expertise in unserer Industrie, aber auch viel frischen Wind zu ZF bringt, um die aktuellen und anstehenden Herausforderungen zu meistern“.

Wie alle Unternehmen der deutschen Autozulieferindustrie steht auch ZF unter gewaltigem Anpassungsdruck durch die Transformation zur Elektromobilität. Im Jahr 2022 hat das global tätige Unternehmen mit weltweit rund 165.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 44 Milliarden Euro erzielt.

