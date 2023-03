Batteriehersteller Varta holt Sanierer Marc Hundsdorf als Finanzvorstand

Der frühere Manager des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert übernimmt im Mai den Posten. Er ist bereits der dritte Varta-Finanzchef in zweieinhalb Jahren.

Der Batteriehersteller hat dank einer 51 Millionen Euro schweren Kapitalspritz kürzlich die Zustimmung der Banken für ein Sanierungskonzept bekommen. (Foto: dpa) Varta

München Beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta dreht sich das Personalkarussell. Der erst im Januar vom österreichischen Faserhersteller Lenzing gekommene Thomas Obendrauf geht „aus persönlichen Gründen“ wieder, wie Varta am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Er sollte eigentlich am 1. Mai als Nachfolger von Finanzvorstand Armin Hessenberger anfangen.

An seiner Stelle übernimmt der ehemalige Finanzchef des Wohnmobil-Herstellers Knaus Tabbert, Marc Hundsdorf, den Posten. Er ist der dritte Varta-Finanzvorstand in zweieinhalb Jahren. Hessenberger ist erst seit Anfang 2021 im Amt.

Varta betont in der Mitteilung seine „intensive Erfahrung bei Restrukturierungen“. Hundsdorf hatte Knaus Tabbert in Diensten des Investors HTP als Sanierungsfall betreut und als Finanzchef 2020 an die Börse geführt. Varta hatte dank einer 51 Millionen Euro schweren Kapitalspritze von Großaktionär Michael Tojner kürzlich die Zustimmung der Banken für ein Sanierungskonzept bekommen.

