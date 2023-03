 BCG: Boston Consulting Group wächst weltweit noch um elf Prozent

Die aktuellen Zahlen der BCG zeigen: Es läuft für die Berater gut, aber nicht mehr auf Rekordniveau. In Deutschland wächst die Gruppe überproportional – dank Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit.

Einer von drei deutschen Spitzenmanagern, die bei BCG die Richtung vorgeben. (Foto: Boston Consulting Group) Michael Brigl

Düsseldorf Es sind Wachstumszahlen, von denen andere Branchen häufig nur träumen können: Die Boston Consulting Group (BCG) hat ihren Umsatz 2022 um elf Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar steigern können. Für die weltweite Nummer zwei der Strategieberatungen ist das allerdings ein vergleichsweise moderates Ergebnis – ausgehend von dem Rekordjahr 2021 mit einem Plus von 25 Prozent weltweit.

An Dynamik verloren hat die Geschäftsentwicklung vor allem in den USA und Asien. Überproportional zugelegt hat BCG erneut in der Geschäftsregion Zentraleuropa, wozu die Beratung die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz sowie osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn und Tschechien zählt. Hier soll das Wachstum nur wenige Prozentpunkte unter den vorangegangenen Rekordniveaus liegen.

