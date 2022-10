Berater Geopolitik, Nachhaltigkeit und Kommunikation: Vier Beratungsfirmen schließen sich zur Berlin Advisors Group zusammen

Düsseldorf In Berlin entsteht eine neue Beratungsgesellschaft: Jan Kallmorgen, Lutz Meyer, Joachim Lang und Ana-Cristina Grohnert führen ihre Firmen zusammen und gründen die Berlin Advisors Group. Das hat das Handelsblatt von den Unternehmerinnen und Unternehmern erfahren.

Die neue Gesellschaft vereint die Boutiquen Berlin Global Advisors, Lutz Meyer & Company, Strategic Minds Company sowie Corporate Transformation Advisors. Das Unternehmen startet mit rund 50 Mitarbeitern an Standorten in Berlin, Frankfurt und Brüssel. Thematisch deckt die Beratungsgesellschaft die Bereiche Nachhaltigkeit, Geopolitik, Energie, Personal und Kommunikation ab.

Hintergrund für die Fusion ist eigenen Angaben zufolge die durch Krisen gestiegene Komplexität der Wirtschaftswelt und die daraus resultierenden gewachsenen Anforderungen an Beratungsleistungen. „Diese neue Zeit braucht ein neues Modell von Unternehmensberatung. Noch nie hing der Unternehmenswert so stark vom politischen Umfeld, den globalen Verwerfungen und den Erwartungen der Gesellschaft ab wie heute“, sagt Ana-Cristina Grohnert. Die Leistungen müssten umfassend und tiefgründig zugleich sein.

Der Beratungsmarkt boomt

Gründungspartnerin Grohnert ist frühere Vorständin des Versicherungskonzerns Allianz und erfahrene Wirtschaftsprüferin (EY). Sie führte zuletzt als Inhaberin die Unternehmensberatung Corporate Transformation Advisors. Zudem ist sie seit vielen Jahren die Vorsitzende des Dax-Netzwerks „Charta der Vielfalt“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch die anderen drei Gründungspartner verfügen in ihren Bereichen über breite Erfahrung. Jan Kallmorgen (53) bringt mit den Berlin Global Advisors (BGA) mit aktuell 22 Beratern die größte Boutique in die neue Gesellschaft ein. Nach eigenen Angaben ist es das führende Beratungshaus für Geopolitik und internationale Regierungsbeziehungen in Deutschland. Für die Gesellschaft arbeiten einige bekannte Persönlichkeiten. Partner sind unter anderem der frühere deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, sowie Donatus Kaufmann, Ex-Vorstand von Thyssen-Krupp.

Kallmorgen ist zudem Co-Autor des Wirtschaftsbuch-Bestsellers „Das geopolitische Risiko“, das er mit der früheren McKinsey-Partnerin und Ex-Staatssekretärin Katrin Suder geschrieben hat.

>> Lesen Sie auch: Prüfungsgesellschaft EY gibt Startschuss für Aufspaltung

Der dritte Gründungspartner der Berlin Advisors Group ist Joachim Lang. Der 55-Jährige bringt mit seiner Firma 16 Mitarbeiter ein. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Industrieberatung Strategic Minds Company. Zuvor war er Hauptgeschäftsführer des BDI, Leiter der Konzernrepräsentanz des Energiekonzerns Eon und Europakoordinator im Bundeskanzleramt.

Vierter im Bunde ist Lutz Meyer. Der 54-Jährige ist Inhaber der gleichnamigen Kommunikationsberatung. Er gilt als einer der bekanntesten PR- und Werbeköpfe in Deutschland. Für seine politischen Kampagnen wie die für die Initiative Soziale Marktwirtschaft und Ex-Kanzlerin Angela Merkel wurde er vielfach ausgezeichnet. Zuletzt arbeitete er exklusiv für den Automobilverband VDA.

Konsolidierung: Kleinere und mittlere Beratungshäuser schließen sich zusammen

Der Beratungsmarkt boomt insgesamt stark. Am stärksten wuchsen in Deutschland zuletzt der Beratungsriese Accenture, die weltweit führenden drei Strategieberatungen, McKinsey & Company, Boston Consulting Group und Bain & Company, mit jeweils rund 20 Prozent sowie das größte deutsche Beratungshaus Roland Berger.

Neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind es klassische Beratungsfelder wie Restrukturierung, die das Geschäft treiben. Hinzu kommen neue Themen wie Geopolitik und Lieferketten. Der Branchenverband BDU schätzt das Beratungsgeschäft in Deutschland auf rund 42 Milliarden Euro. Im vergangenen und aktuellen Jahr ging es um zehn Prozent nach oben.

Kleinere und mittlere Beratungshäuser entwickeln sich nach Angaben des BDU überwiegend auch positiv. Sie kooperieren oder fusionieren in jüngerer Zeit jedoch auffallend häufig, so wie jetzt die vier Berliner Berater. Sie bündeln ihre Kräfte, um bei Kunden und im Recruiting stärker wahrgenommen zu werden und mehr Expertisen anbieten zu können.

„Die gute Branchenkonjunktur treibt die Konsolidierung“, sagt Branchenexperte Jörg Hossenfelder vom Marktanalysten Lünendonk. Die Auftragsbücher vieler Berater seien gut gefüllt, einzig die Leute fehlten, um sie abzuarbeiten. Die Kooperation oder der Anschluss an einen Konkurrenten könne in dieser Lage attraktiv erscheinen.

Mit diesem Ansatz will auch die Berlin Advisors Group mehr Kunden fundierte Beratung anbieten. „Die vier Partnergesellschaften sind echte Expertenorganisationen“, deklariert Ex-BDI-Geschäftsführer Lang. Wenn der ehemalige Russlandbotschafter (Rüdiger von Fritsch, Anm. d. Red.) für Unternehmen die Lage einschätze und eine ehemalige Dax-Vorständin sich in die CEO-Agenda reindenke, sei das von „unschätzbarem Wert“.

Mehr: Kaufen und kooperieren oder gekauft werden – Die Beratungsbranche konsolidiert sich