Berater Neuer Job für Ex-Staatssekretärin Katrin Suder bei FGS Global

Die Strategieexpertin wechselt zur Beratungsfirma und treibt bei FGS Global die Expansion mit voran. Ihren bisherigen Aktivitäten bleibt Katrin Suder treu.

Die gelernte Physikerin und promovierte Neuroinformatikerin ist sozial und gesellschaftlich breit engagiert. (Foto: imago images/Metodi Popow) Katrin Suder

Düsseldorf Die langjährige McKinsey-Beraterin und frühere beamtete Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium Katrin Suder hat eine neue Aufgabe. Sie wird Senior Advisor bei der Beratungsfirma FGS Global. Die eigenen Angaben zufolge weltweit führende Beratung für strategische Unternehmenskommunikation verstärkt sich mit der 51-Jährigen mit einer Expertin für Strategieberatung, Stakeholdermanagement und Unternehmensreputation.

In ihrem neuen Job will Suder, die zuletzt als Co-Autorin des Buches „Das geopolitische Risiko“ für Aufmerksamkeit sorgte, die Strategieberatung mit neu erfinden: „Die Einflussnahme von Politik, Gesellschaft, NGOs, Aktivisten und Influencern treten immer mehr in den Vordergrund. Das muss Unternehmensstrategie viel stärker als bisher berücksichtigen. Mit dem Team von FGS Global will ich innovative Strategieangebote entwickeln.“