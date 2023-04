 Berater: Zwei Frauen rücken in den Vorstand von Roland Berger auf – neuer Deutschland-Chef gefunden

Die größte deutsche Managementberatung erweitert ihren Vorstand und holt Torsten Henzelmann an die DACH-Spitze. Vorgänger Haghani leitet weiter das wichtige Restrukturierungsgeschäft.

Die Roland-Berger-Partnerin rückt neu ins Vorstandsgremium auf. (Foto: Roland Berger) Hasmeet Kaur

Düsseldorf Die 300 Partner der größten deutschen Managementberatung Roland Berger haben ihre Führungsgremien neu besetzt. Der Vorstand bekommt vier neue Mitglieder und wird internationaler und weiblicher.

In das Gremium rücken die Partnerinnen Hasmeet Kaur (Innovation), Maria Mikhaylenko (IT), Per Breuer (Personal) und Matthias Rückriegel (Finanzen) auf. Vorstandssprecher bleibt Stefan Schaible, an seiner Seite stehen weiter Marcus Berret und Denis Depoux.

Neben der Erweiterung des global verantwortlichen Vorstands sortiert die Beratung auch die Geschäftsführung für die nach wie vor wichtigste Region neu: Das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet künftig Torsten Henzelmann (55). Der Senior Partner ist spezialisiert auf die Energiewirtschaft. Die globale Beratungseinheit, die er verantwortet, ist zudem für Projekte in den Bereichen Infrastruktur und Transport zuständig.