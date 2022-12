Beratermarkt Warum die Beratung Etribes sicher ist, die deutsche Wirtschaft digitalisieren zu können

Das Unternehmen von Fabian Fischer setzt in einem umkämpften Markt auf sein starkes Netzwerk. Wie die einst von Multiunternehmer Tarek Müller mitgegründete Digitalberatung wachsen will.

Die Beraterfirma treibt bei vielen deutschen Unternehmen die Digitalisierung voran. (Foto: Etribes) Etribes-Chef Fabian J. Fischer

Düsseldorf Der Anspruch der Digitalberatung Etribes ist hoch: „Wir wollen die treibende Kraft der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft sein“, sagt deren Chef Fabian J. Fischer. Kein Unternehmen bräuchte seine Digitalisierung outzusourcen, erläutert er. Und an dieser Schnittstelle sieht er für sein Unternehmen immenses Potenzial.

Fischer, seine Berater und Sparringspartner würden als Generalunternehmer die Strategie etwa für digitale Geschäftsmodelle entwickeln, umsetzen und zum Beispiel eine neue Digital-Einheit schlüsselfertig übergeben. Als Referenzkunden nennt der Gründer die Familienkonzerne Otto (Handel) und Knauf (Gips) sowie den Logistiker Hapag-Lloyd. Für den Hamburger Konzern habe Etribes das digitale Container-Buchungsportal aufgebaut.

Aktuell macht das Hamburger Unternehmen noch rund 35 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Die Ambitionen werden jedoch von prominenten Unterstützern getragen. So kann Fischer unter anderem auf Tarek Müller zählen. Der Macher des Online-Modehändlers About You hat Etribes mitbegründet und ist nach wie vor investiert.

Prominente Berater und ein breites Netzwerk