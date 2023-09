Bertelsmann-Tochter Interimschef Nihar Malaviya wird dauerhaft CEO bei Penguin Random House

Der Manager hatte den Posten am Jahresanfang vorläufig übernommen, nachdem sein Vorgänger den Bertelsmann-Konzern verlassen hatte. Nun bleibt er dauerhaft Chef des Verlags.

Der gebürtige Inder begann seine Karriere bei Bartelsmann 2001 und war seit 2014 für das operative US-Geschäft von Penguin Random House verantwortlich. (Foto: obs) Nihar Malaviya

Reuters Der Interimschef des weltgrößten Publikumsverlags Penguin Random House bleibt dauerhaft. Nihar Malaviya werde die Geschäfte künftig als CEO führen, teilte die Konzernmutter Bertelsmann am Montag mit, ohne sich zur genauen Vertragsdauer zu äußern.

Der 48-jährige Verlagsmanager hatte diese Position seit Anfang 2023 bisher nur vorläufig inne. Sein langjähriger Vorgänger Markus Dohle hatte Verlag und Konzern Ende 2022 verlassen, nachdem die Übernahme des US-Verlags Simon & Schuster aus kartellrechtlichen Gründen gescheitert war.

Der gebürtige Inder Malaviya begann seine Karriere bei Bertelsmann 2001 und war seit 2014 für das operative US-Geschäft von Penguin Random House verantwortlich.

Der Manager sei die richtige Person an der Spitze des Verlags mit Sitz in New York und habe schon seit Jahresanfang wichtige strategische Weichen gestellt, sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. „Vor allem hat er die Strukturen bei Penguin Random House so verändert, dass die Verlage und Verlagsgruppen kreativer und unternehmerischer arbeiten können.“