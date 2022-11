 BMW, VW, BASF: So werben deutsche Konzerne um amerikanische Fachkräfte

Auch in den USA herrscht akuter Fachkräftemangel. Immer mehr Konzerne installieren deshalb in Georgia, South Carolina und anderswo eine duale Ausbildung nach deutschem Vorbild.

Für viele Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. (Foto: AP Photo, Reuters, BMW, BASF [M]) Deutsche Unternehmen in den USA

New York / Spartanburg Bei der Eröffnung des neuen BMW-Ausbildungszentrums spielte die Kapelle der Woodruff High School. Gouverneur Henry McMaster applaudierte den jungen Musikern in ihren violetten Uniformen. „Klasse, dass ihr alle hier seid“, rief er. Einige Schüler werden bald selbst bei BMW anfangen – und an der Zukunft der Mobilität arbeiten, wie der Konzern verspricht.

Anfang Oktober hat BMW am größten Werk des Konzerns in South Carolina ein neues Schulungszentrum eröffnet. Im Rahmen einer Zeremonie wurde das neue Gebäude der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist aktuell der ganze amerikanische Stolz von BMW: 20 Millionen Dollar teuer, 68.000 Quadratmeter groß.

In dem neuen Ausbildungszentrum nahe Spartanburg werden BMW-Mitarbeiter beruflich weitergebildet und technisch geschult. „BMW beweist einmal mehr sein unermüdliches Engagement für das größte Kapital unseres Staates: unsere Arbeitskräfte“, erklärte McMaster.

BMW, VW, BASF: Fachkräftemangel in vielen Branchen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen