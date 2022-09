Börsenbewertung US-Aktien sind teurer als europäische Industriewerte – aber auch aussichtsreicher

Amerikanische Unternehmen hängen Konzerne aus Europa nicht nur in den Bilanzen ab. Der Blick auf den Aktienmarkt zeigt, dass sich das auch dramatisch auf an den Börsen widerspiegelt.

Der Vorsprung von US-Unternehmen auf Europas Konkurrenz wirkt sich auch an den Börsen aus.

Düsseldorf Was absolute Gewinne, Wachstum und die Profitabilität angeht, sind US-Konzerne den Europäern weit enteilt. Dieser Trend verfestigt sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Nach der Finanzkrise 2008/09 brauchten die 500 umsatzstärksten börsennotierten US-Unternehmen nur bis zum Jahr 2011, um ihre alten Rekorde zu übertreffen. Europas Konzerne schafften dies erst 2018.

Dieser qualitative Unterschied spiegelt sich an der Börse wider: US-Aktien sind teurer, das heißt höher bewertet als europäische Titel. Dennoch halten die meisten Analysten mit Blick auf künftige Investments US-Titel für aussichtsreicher. Denn an dem rasanteren Wachstum in Amerika dürfte sich wohl vorerst nichts ändern.

Wer heute auf alle Aktien der 50 größten europäischen Unternehmen, einschließlich Großbritanniens und der Schweiz, setzt, beispielsweise in Form eines ETFs, bezahlt die Konzerne und heruntergerechnet jeden Anteilsschein durchschnittlich mit dem 15-fachen Nettogewinn. Basis dafür sind die erzielten Gewinne in den vergangenen vier Quartalen.