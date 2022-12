Bundesliga Alles auf „Aki“: BVB-Boss Watzke wird zur zentralen Figur des deutschen Fußballs – DFL-Chefin Donata Hopfen muss gehen

München Als sich die Spitzen des deutschen Fußballs am Mittwoch in Frankfurt trafen, stand ein Mann im Mittelpunkt, den alle nur „Aki“ nennen. Gleich in mehreren Funktionen strahlt der Dortmunder Klubchef Hans-Joachim Watzke, 63, derzeit eine fast dröhnende Wichtigkeit aus: als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL), in der sich die 36 Profivereine der Ersten und Zweiten Liga vereinen.

In der für den Nachmittag terminierten Sitzung der DFL-Aufseher hatte Watzke Heikles zu bewältigen. Es ging um den De-facto-Rauswurf der Geschäftsführerin Donata Hopfen, 45, nach nur elf Monaten. Am Mittwochabend verkündeten Hopfen und Watzke gemeinsam das Aus der Managerin zum Jahresende. Einvernehmlich, wie es in der Erklärung heißt.

So endet mit Sprengstoffwirkung der Versuch, in einem männerdominierten Geschäft so etwas wie „Diversity“ zu praktizieren und zusätzlich zum sportlichen Triumph der Fußballnationalspielerinnen den Geist der Moderne durch die Spitzenorganisationen der Branche wehen zu lassen.

Geradezu sinnbildlich für die Entmachtung des DFL-Managements dürfen nun zwei Liga-Manager, zusätzlich zu ihren ohnehin stressigen Aufgaben im Klub, als Interims-Chefs die Belange der übergeordneten Organisation wahrnehmen: Axel Hellmann aus Frankfurt und Oliver Leki aus Freiburg, die sich unter anderem um die Investorensuche kümmern sollte.

Im sozialen Netzwerk „LinkedIn“ beklagte Hopfen am Abend mangelnde Rückendeckung. „Ich bin in diesen Job, wie viele vor mir, von außen gekommen, als Nicht-Fußballer, als Frau mit einem klaren Plan, wie die DFL in die Zukunft geführt werden kann: Digital, International und mit starken Partnern und Gesellschaftern“, heißt es in einem Statement. „Eine solche Transformation ist ein Kraftakt und erfordert Mut. Oft agiert man auf neuem Terrain, positive Ergebnisse zeigen sich meist erst sehr viel später. Für all das braucht man einen langen Atem, den Rückhalt und das gemeinsame Agieren aller Stakeholder. Dieses habe ich am Ende nicht mehr gespürt.“

Die Hintergründe von Hopfens Abgang bei der DFL

Der finalen Entmachtung Hopfens geht eine quälend lange, seit Monaten zu beobachtende Phase der gegenseitigen Enttäuschung voraus. Die in Digitalfragen versierte Managerin, die bei Axel Springer als „Bild“-Verlagschefin und später im Beraterwesen von Boston Consulting arbeitete, blieb im Ballsportbetrieb immer ein Fremdkörper.

Zwar verkündete sie, „wir wollen die digitalste Fußball-Liga der Welt sein“, aber was das konkret genau bedeutet, blieb vielen unklar. Man hatte Angst, dass Drohnen und Kabinenkameras die Intimitäten des Gewerbes zur Schau stellen.

Hopfen blieb eine zum Dozieren neigende, den Jargon der Konzerne sprechende Verantwortliche, die gleichwohl nach Meinung der Klubs eine klare Strategiearbeit sowie einen ausgefeilten Businessplan vermissen ließ.

Zur Linderung der durch Corona entstandenen Finanznot kam die DFL-Chefin auf die Idee, rund 20 Prozent der Medienrechte zum Verkauf anzubieten. Der Deal soll bis zu drei Milliarden Euro erbringen. Doch nicht einmal die von ihr augenscheinlich favorisierte Barclays Bank kam als Lead-Institut zum Zug, stattdessen drängte sich die Deutsche Bank, eng mit Eintracht Frankfurt verbunden, in den Verkaufsprozess.

Von einst sieben Private-Equity-Firmen, die sich für die Causa interessierten, sollen noch fünf übrig sein. Von der Regionalkonferenz, auf der Hopfen ihr Cashmodell erklären wollte, hat man allerdings nichts mehr gehört.

Kommt es überhaupt zu dem Geschäft? Oder vertraut man doch lieber, wie in all den Jahren zuvor, einem Wettbieten der Fernsehsender und Onlineplattformen, was mehr als eine Milliarde Euro im Jahr erbrachte?

Hopfens Vorgänger Christian Seifert, 16 Jahre im Amt, hatte virtuos die Einnahmen der Klubs gesteigert und deshalb am Schluss wie ein gut angesehener König ohne Land geherrscht. Nun betreibt er mit dem Springer-Konzern die Sportplattform Dyn, die noch ohne Fußball auskommt – was ja nicht so bleiben müsse, wie mancher in den Bundesligaklubs vermutet.

Bei „50+1“-Regel wurde mehr erwartet

Zeitweise schien, so der Eindruck von Eingeweihten, Donata Hopfen mehr mit Machtfragen als mit Businessproblemen beschäftigt zu sein. Die Vereine beschäftigt vor allem das rapide gesunkene Ansehen der Liga im Ausland: Die spielte brutto zuletzt nur rund 170 Millionen Euro ein, früher waren es schon mal 275 Millionen.

Und es geht um die „50+1“-Regel, die Vereinsmitgliedern bei Investorenbeteiligungen das letzte Wort sichert, allerdings schon durch Ausnahmeregelungen für Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim durchbrochen wurde – weshalb sich das Bundeskartellamt derzeit dafür interessiert. Von Hopfen kam zu dem Thema zum Bedauern der Vereinsgewaltigen sehr wenig.

Aus der Idee, aufgrund von mannigfaltigen Aktivitäten der Frau an der Spitze einen Co-Chef zur Seite zu stellen, wurde nichts. Stattdessen verließen wichtige Arbeitskräfte das Unternehmen, etwa Mediendirektor Christian Pfennig und Digitalchef Andreas Heyden. Das Betriebsklima soll auf einem Tiefpunkt sein.

Auch wollte Hopfen offenbar direkten Zugriff auf die angedachte neue Medienverwertungsfirma („Newco“). Dass sie in einem Unternehmen, das Nachhaltigkeit propagiert, trotz guter Bahnanbindung vom Wohnort Berlin nach Frankfurt mit dem Flieger einschwebte, kam ebenso wenig gut an wie ein Interview im „Kicker“.

Watzke soll das hausgemachte Problem selbst lösen

Im Fachmagazin sprach Hopfen bezüglich der DFL von einem „wilden Ritt“ und von „vielen sehr sensiblen Themen, die seit Jahren schwelen“. Auf die Frage, ob sie sich absolut unterstützt fühle, antwortete sie: „Mehr geht immer!“ Sie sei – als zuvor nicht im Fußball tätige Frau – ja geholt worden, um andere Wege aufzuzeigen.

Andere Wege? Dieser Kurs gefiel offenbar dem mächtigen Aufsichtsratschef Watzke immer weniger. Die Probleme wurden für alle sichtbar, als Hopfen einen „Geschäftsführer International“ ihrer Wahl präsentierte und der Mann durchfiel. Die Aufsichtsräte hatten sich ungenügend informiert gefühlt.

Nun ist die Frau, die den Fußball modernisieren sollte, die „Disruption“ verkörperte, wieder Geschichte. Ein „hausgemachter Scherbenhaufen“, urteilt ein langjähriger DFL-Insider. Es liegt nun an Hans-Joachim Watzke, ihn wieder aufzukehren, dem Mann, auf den alle in der Branche in diesen Tagen hoffnungsvoll schauen.

„Aki“ füllt ein Machtvakuum – für das er selbst auch verantwortlich ist.

