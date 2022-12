Bundesliga Alles auf „Aki“: BVB-Chef Watzke wird zur zentralen Figur des deutschen Fußballs – DFL-Chefin Donata Hopfen muss gehen

Der Dortmunder Manager hat eine seltene Machtposition im deutschen Fußball erreicht. Ein Opfer ist die erste Frau, die in dem Männergeschäft etwas zu sagen hatte: Donata Hopfen.

Zwischen dem BVB-Funktionär und der DFL-Chefin stimmte es nicht. (Foto: DeFodi Images/Getty Images) Joachim Watzke und Donata Hopfen

München Als sich die Spitzen des deutschen Fußballs am Mittwoch in Frankfurt trafen, stand ein Mann im Mittelpunkt, den alle nur „Aki“ nennen. Gleich in mehreren Funktionen strahlt der Dortmunder Klubchef Hans-Joachim Watzke, 63, derzeit eine fast dröhnende Wichtigkeit aus: als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL), in der sich die 36 Profivereine der Ersten und Zweiten Liga vereinen.

In der für den Nachmittag terminierten Sitzung der DFL-Aufseher hatte Watzke Heikles zu bewältigen. Es ging um den De-facto-Rauswurf der Geschäftsführerin Donata Hopfen, 45, nach nur elf Monaten. Am Mittwochabend verkündeten Hopfen und Watzke gemeinsam das Aus der Managerin zum Jahresende. Einvernehmlich, wie es in der Erklärung heißt.