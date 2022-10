Eine Studie listet die Bezahlung von GmbH-Chefs detailliert nach 60 Branchen auf. Die Gehaltsspannen sind groß – und Frauen in den Führungsetagen schwach vertreten.

Düsseldorf In dem von der Pandemie geprägten Jahr 2021 haben die Gehälter von Geschäftsführern größerer GmbHs in vielen Fällen kräftig zugelegt. Bei Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro Jahresumsatz erhöhte sich die Vergütung der Chefs um bis zu 14 Prozent. Das zeigt eine Gehälterstudie, die für 60 Branchen die Bezahlung der Geschäftsführungen detailliert auflistet und die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Bei kleineren GmbHs – der weitverbreitetsten Unternehmensform in Deutschland – haben sich die Chefs dagegen mit Gehaltssteigerungen zurückgehalten. So legte die Vergütung bei Firmen bis 25 Millionen Euro Umsatz nur zwischen zwei und drei Prozent zu. Das entspricht in etwa den allgemeinen Lohnzuwächsen in Deutschland.

Im Durchschnitt aller betrachteten GmbHs zeigt sich: Der typische GmbH-Geschäftsführer kam 2021 auf ein Jahresgehalt von rund 180.000 Euro und arbeitete 48 Wochenstunden. Er ist 52 Jahre alt und bevorzugt einen BMW als Firmenwagen.

Manager-Gehälter: Frauen verdienen elf Prozent weniger

