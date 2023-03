Consulting Beratung Bearing Point veröffentlicht erstmals Deutschlandzahlen

Die Beraterbranche hüllt sich meist in Schweigen, was das eigene Geschäft angeht. Iris Grewe legt ihre Zahlen nun offen – die zeigen eine Wachstumsgeschichte.

Die Deutschlandchefin ist Treiberin hinter dem Wachstum von Bearing Point hierzulande. (Foto: Bearing Point) Iris Grewe

Düsseldorf Die Management- und Technologieberatung Bearing Point war lange ein sogenannter Hidden Champion in Deutschland. Das soll sich nun ändern – mit Transparenz. Deutschlandchefin Iris Grewe nennt nun erstmals Zahlen für das hiesige Geschäft. „Wir wachsen stark und sind profitabel“, sagt Grewe im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die Beratung habe im vergangenen Jahr hierzulande um 21 Prozent auf 385 Millionen Euro Umsatz zugelegt. „Wir haben uns in den Jahren zuvor selbst effiziente Strukturen verpasst“, sagt Grewe. Bearing Point sei nun bereit, in Deutschland noch stärker zu investieren – in Menschen, Wachstumsthemen und in Technologie. Auch Übernahmen spezialisierter Beratungsunternehmen sowie die Gewinnung von Expertenteams seien denkbar.

Grewe ist die starke Frau hinter der Wachstumsgeschichte. Sie führt Bearing Point Deutschland seit Oktober 2018. Damals machte die Beratung hierzulande einen Umsatz von 240 Millionen Euro.