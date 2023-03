 Consulting: Beratungen wollen in Deutschland weiter zweistellig wachsen

Die Branche rechnet in Deutschland auch im laufenden Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten.

Düsseldorf Die Beratungsbranche präsentiert sich selbstbewusst, was ihr Geschäft in Deutschland betrifft. Nach einem Rekordjahr 2022 mit einem Umsatzplus von 15 Prozent erwarten die Unternehmen hierzulande auch 2023 erneut deutliches Wachstum, und zwar um zwölf Prozent auf ein Geschäftsvolumen von 49 Milliarden Euro.

Das zeigen die am Mittwoch vorgelegten Branchenstudie zum Consultingmarkt 2023 sowie die Geschäftsklimabefragung des Verbands BDU für den März. Demnach erwarten vier von fünf Beratungen für das laufende Jahr ein Umsatzplus, mehr als jedes zehnte Unternehmen sogar Zuwächse von mehr als 20 Prozent. An der Befragung nahmen 400 Consultingfirmen teil, die für einen Gesamtumsatz von 3,6 Milliarden Euro stehen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, weiter stark zu wachsen“, erklärte BDU-Präsident Ralf Strehlau am Mittwoch. Besonders gefragt seien die Berater bei den Topthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und seit Jahren auch erstmals wieder im Bereich Sanierung und Restrukturierung. Viel zu tun gebe es in den Branchen Energie, Gesundheit, Chemie, Automobil und im öffentlichen Sektor.

Unternehmensberatung: Weltweit flaut der Boom ab

Die Profitabilität der Berater steige ebenfalls. „Es sind nicht nur die nach wie vor geringeren Reisekosten. Wir sehen eine zunehmende Entkopplung von Wachstum und Neueinstellungen“, sagte Strehlau. So sei etwa die Quote der Mitarbeiter, die den Beratern zuarbeiten, von 26 auf 21 Prozent gesunken. Möglich mache das die Digitalisierung, insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Aktuell arbeiten 220.000 Menschen in Deutschland im Consulting und damit nur 1000 mehr als 2021.

International ist der Boom der Branche zuletzt ins Stocken geraten. Für negative Schlagzeilen hatten jüngst mögliche Stellenstreichungen bei McKinsey, der Nummer eins der Strategieberatungen, und bei der weltgrößten IT-Beratung Accenture gesorgt. McKinsey überprüft sogar das eigene Geschäftsmodell.

Auch die weltweit zweitgrößte Strategieberatung Boston Consulting Group verkündete zwar keine Entlassungspläne, ist aber 2022 weltweit mit elf Prozent nicht mehr so stark gewachsen wie zuvor. In Deutschland konnte die Beratung im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge aber wieder um 21 Prozent zulegen.

Consulting in Deutschland: Beratung oftmals unverzichtbar

Woran es liegt, dass Deutschland sich dem Trend widersetzt, ist offen. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung und Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB), sagt: „Im Grunde stehen Unternehmen weltweit vor den gleichen Herausforderungen – massive Umbrüche verbunden mit großer Unsicherheit.“

Allerdings sei es vielen Beratern hierzulande besonders gut gelungen, „sich unverzichtbar zu machen“. Viele Unternehmen hätten als Folge von Rationalisierungsmaßnahmen im Mittelmanagement und angesichts geburtenschwacher Jahrgänge auch Tätigkeiten an Berater ausgelagert, ohne die sie ihr Tagesgeschäft nicht aufrechterhalten können. Dabei seien zum Teil schon „historische Abhängigkeiten“ entstanden, erklärt Fink, die sich nun für die Consultants auszahlten.

Kleinere Unternehmensberatungen geraten unter Druck

Die Zeit astronomischer Wachstumsraten sind aber auch in Deutschland vorerst vorbei. So hat der Umsatz von Bain, der weltweiten Nummer drei, im deutschsprachigen Raum 2022 eigenen Angaben zufolge noch um 15 Prozent zugelegt – nach 40 Prozent im Vorjahr. Andreas von der Gathen, Co-Chef der zweitgrößten deutschen Beratung Simon-Kucher, erwartet für das laufende Jahr nur noch ein Plus von 13 bis 15 Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch 21 Prozent.

Vor allem kleine und mittelständische Beratungshäuser haben zu kämpfen. Laut BDU setzt sich die Zweiteilung der Branche fort. Am stärksten wachsen der Studie zufolge die großen Beratungshäuser mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Sie legten 2022 um durchschnittlich knapp 20 Prozent zu.

Für Verbandschef Strehlau ist klar: „Wir werden auch 2023 wieder einige Fusionen und Übernahmen sehen.“ Die Größenvorteile, gerade bei den Topthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, seien offensichtlich.

