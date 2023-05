Corporate Governance Aufsichtsräte werden weiblicher: Erstmals mehr Frauen als Männer in Dax-Kontrollgremien gewählt

55 Prozent der neu vergebenen Mandate gingen in diesem Jahr an weibliche Aufseher. International hinkt Deutschland aber weiter hinterher.

Die drei Managerinnen zählen zu den Aufsteigerinnen in Deutschlands Aufsichtsräten. (Foto: PR) Katrin Suder, Ute Wolf, Clara Streit

Düsseldorf In den Aufsichtsräten der größten deutschen börsennotierten Unternehmen sind so viele Frauen vertreten wie noch nie. In diesem Jahr wurden erstmals mehr Frauen als Männer neu in die Kontrollgremien der 40 Konzerne im Leitindex Dax gewählt: 55 Prozent aller neu vergebenen Mandate gingen an weibliche Kandidaten.

Das zeigt eine Analyse der Personalberatung Russell Reynolds Associates, die auf den Einladungen zu Hauptversammlungen sowie den bereits stattgefundenen Wahlen beruht. Es gaben zwar auch mehr Frauen ihr Amt ab als je zuvor – fast jeder dritte ausgeschiedene Aufsichtsrat war weiblich.

In Summe führte der höchste Anstieg innerhalb eines Jahres seit 2016 jedoch dazu, dass der Frauenanteil auf der Eigentümerseite auf 37,8 Prozent kletterte. Nimmt man die Arbeitnehmervertreterinnen hinzu, liegt der Anteil bei aktuell 38,3 Prozent.