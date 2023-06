Corporate Governance KI-Expertise spielt in Dax-Aufsichtsräten noch kaum eine Rolle

Düsseldorf Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung sind zwei der absoluten Topthemen für die Wirtschaft. Die Aufsichtsräte der größten deutschen Konzerne attestieren sich dabei selbst allerdings nur selten Expertise. Das belegt eine Analyse der individuellen Kompetenzprofile der 40 Dax-Konzerne durch die Personalberatung HKP Group und das European Center for Board Effectiveness (ECBE), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Solche Profile sollen die Kontrollgremien seit diesem Jahr auf individueller Basis erstellen. Das sieht der Deutsche Corporate Governance Kodex vor – ein Leitfaden für börsennotierte Firmen in Sachen guter Unternehmensführung.

Bei Merck, Continental und Henkel etwa tauchen in den Profilen gar keine Kenntnisse in den Bereichen Digitalisierung, Transformation oder Künstliche Intelligenz auf. Diese wurden offenbar nicht abgefragt. Für die Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Büchele (Merck), Wolfgang Reitzle (Continental) und Simone Bagel-Trah (Henkel) scheinen andere Kompetenzen wie Finanzexpertise und Branchenerfahrung wichtiger zu sein – oder ausschließlich zu zählen.

Selbst in Konzernen wie BMW, Siemens Healthineers und Münchener Rück, die explizit nach Digitalisierungskenntnissen und beispielsweise nach Expertise in den Bereichen Cybersecurity und Künstlicher Intelligenz gefragt haben, sieht es nicht viel besser aus. Hier gab nicht einmal jeder zweite Aufsichtsrat an, Kenntnisse in diesen Feldern vorweisen zu können.

Nur 39 Prozent der Aufsichtsräte der Dax-Konzerne sehen sich als digitale Experten. Zwei von drei Kontrolleuren geben hingegen an, über Branchenkenntnisse zu verfügen, Personalerfahrung vorzuweisen sowie Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit mitzubringen.

„Unterschiedliche Ausrichtung“ der Aufsichtsräte

„Die Kompetenzprofile zeigen, dass die Aufsichtsräte sehr unterschiedlich ausgerichtet sind“, sagt Regine Siepmann, Partnerin der Personalberatung HKP Group. Man sehe unterschiedliche Schwerpunktsetzungen im Dax.

„Die einen Gremien konzentrieren sich in ihren Profilen sehr stark auf ihre Kontrollfunktion“, erklärt Siepmann, „Die anderen präsentieren sich mit zusätzlichen, zukunftsgerichteten Kompetenzen wie Innovationen und Personal eher als Strategen und Berater.“ Dies sei ein Indiz dafür, dass der Umbruch vom passiven zum aktiven Aufsichtsrat, der auch die Zukunft eines Konzerns mitgestalte, noch nicht überall stattgefunden habe.

Das spiegelt sich auch in der Zusammensetzung wider: Noch nie saßen so viele Frauen in den Kontrollgremien der Dax-Konzerne. Doch während die Gremien vielfältiger besetzt werden, steigt auch die Zahl der Mandate pro Aufsichtsrat. Viele Aufseher kontrollieren gleich mehrere Unternehmen.

Die Sorge wächst, dass die alte „Deutschland AG“ zurückkommen könnte. Gemeint ist damit eine Zeit, in der sich viele wichtige Aufsichtsratsmandate in der Hand eines kleinen Kreises von Managern befanden.

Hinzu kommen neue thematische Anforderungen: Das Thema Künstliche Intelligenz treibt Chefetagen weltweit um. „KI wird das Topmanagement auf ein neues Niveau heben“, sagte Krishnan Rajagopalan, Chef der weltweit führenden Personalberatung Heidrick-&-Struggles im Interview mit dem Handelsblatt.

Studienautorin Siepmann betrachtet es als positiv, dass alle Dax-Konzerne die Kompetenzprofile überhaupt veröffentlichen. Dies ist bisher nur eine Empfehlung des Corporate Governance Kodex und noch keine gesetzliche Vorgabe.

Ähnlich sieht das auch Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Grundsätzlich begrüßt er „ausdrücklich“ die neuen individualisierten Kompetenzprofile. In Hinblick auf die Auswahl kritisiert er allerdings: „Fehlen derartige Kompetenzen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, offenbart das zugleich, wie wenig zukunftsorientiert der Aufsichtsrat sich selbst sieht und wie wenig die Disziplin 'Rat' eine Rolle spielt.“

Debatte um stärkere Standardisierung

Tüngler, der auch Mitglied der Deutschen Corporate Governance Kommission ist, fordert eine weitere Standardisierung der Kompetenzprofile, um die Transparenz und Vergleichbarkeit zu erhöhen. „Eine Vereinheitlichung der Darstellung ist erstens wünschenswert und wird sich zweitens in der Praxis auch etablieren“, sagt er.

So müsse bei der Zuteilung der einzelnen Kompetenzen unterschieden werden, ob jemand etwa geringe oder umfassende Kenntnisse habe, und nicht nur, ob diese Kenntnis überhaupt vorhanden sei.

Fehlen Kompetenzen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, offenbart das zugleich, wie wenig zukunftsorientiert der Aufsichtsrat sich selbst sieht und wie wenig die Disziplin „Rat“ eine Rolle spielt. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW)

Solche Forderungen sehen einige Aufsichtsräte kritisch. So sagt Daniela Mattheus, die die Deutsche Bahn und die Commerzbank kontrolliert und sich bei ECBE engagiert: „Eine totale Kontrolle der Aufsichtsratskompetenzen ist sowieso nicht möglich. Es geht neben Transparenz auch um Vertrauen.“

Die Analyse zeige aber auch, dass die Weiterbildung von Aufsichtsräten ernst genommen werden müsse. „Es kann nicht nur darum gehen, neue Aufsichtsräte zu finden. Auch amtierende Kontrolleure müssen mit Fortbildungen Kompetenzen in den Zukunftsthemen entwickeln“, sagt Mattheus.

