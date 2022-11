Der bekannte Restrukturierungsberater sieht 2023 eine Pleitewelle auf die deutsche Wirtschaft zurollen. Manager warnt er vor zu viel Optimismus.

Sanierungsexperte Hans-Joachim Ziems sieht eine lang anhaltende Krise auf die deutsche Wirtschaft zukommen. (Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn) Galeria-Filiale in Halle an der Saale

Köln Hans-Joachim Ziems ist der Mann, an den sich Unternehmen wenden, wenn ein Ausweg aus Krisensituationen nur noch schwer zu finden ist. Der Restrukturierungsberater war in der Vergangenheit für Unternehmen wie Kirch Media, den Antennenbauer Kathrein und den Werkstoffhersteller Pfleiderer tätig – und sagt von sich selbst, er habe in 30 Jahren seiner Beratungstätigkeit nicht einen einzigen Fall „in den Sand gesetzt“.

Doch die multiple Krise aus hohen Energiepreisen, gestörten Lieferketten und geopolitischen Spannungen, in der sich die deutsche Wirtschaft aktuell befindet, bereitet auch dem erfahrenen Liquiditätsexperten Sorge. „Wir sprechen hier über eine Krise, die nicht kurzfristig vorübergeht, sondern die wirklich nachhaltig sein wird“, so Ziems. „Ich glaube, dass wir uns auf eine Zeit vorbereiten müssen, in der sehr viel Restrukturierung und Sanierung angesagt ist.“

