 Dax-Unternehmen: Diese Chefs bekommen am meisten Gehalt

Alle verdienen deutlich weniger, und keiner bekommt mehr als zehn Millionen Euro: Die Managergehälter sind im Jahr 2022 gesunken. Der Spitzenverdiener ist neu.

Deutschlands Topverdiener unter den Dax-CEOs kommt aus der Mainmetropole. (Foto: imago images/Christian Offenberg) Bankentürme in Frankfurt am Main

Düsseldorf Die globalen Krisen und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensbilanzen haben die Gehälter der Dax-Chefs im Geschäftsjahr 2022 geschmälert. Die Vorstände der 40 im Deutschen Aktienindex (Dax) vertretenen Unternehmen haben 2022 im Durchschnitt 3,3 Millionen Euro verdient – und damit 8,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das zeigt die jährliche Studie der Technischen Universität München (TUM) und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). 2021 hatten die Manager und Managerinnen noch ein Einkommensplus von 24 Prozent verzeichnet.

Die Gehaltsschere innerhalb der Firmen hat sich 2022 so stark verringert wie selten zuvor. Die Vorstände verdienten durchschnittlich das 38-Fache ihrer Mitarbeitenden – im Jahr zuvor war es noch das 52-Fache. Die Löhne der in Dax-Konzernen Beschäftigten sind 2022 im Vergleich zu den Vergütungen ihrer Chefs im Durchschnitt also gestiegen.

