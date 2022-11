Die 40 Dax-Konzerne werden nach ihren Rekordgewinnen so viel ausschütten wie noch nie. Die Dividendenrenditen steigen auf bis zu acht Prozent, wie eine Handelsblatt-Prognose zeigt.

Die drei Konzerne schütten im Leitindex Dax die höchsten Dividendensummen aus. Mercedes-Benz, Allianz, BMW

Düsseldorf Trotz der geopolitischen und wirtschaftlichen Krisen werden die 40 Dax-Konzerne im nächsten Frühjahr vermutlich knapp 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen – so viel wie noch nie. Das sind noch einmal sechs Prozent mehr als in diesem Jahr, wie die Handelsblatt-Prognose ergibt.

Zwar unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat den Hauptversammlungen erst nach Vorlage ihrer Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022 den Vorschlag, welche Dividenden sie 2023 ausschütten wollen. Doch die Neun-Monats-Bilanzen und die firmeneigene Dividendenpolitik lassen schon jetzt zuverlässige Schätzungen zu.

Demnach dürfte etwas mehr als die Hälfte der Konzerne die Dividende erhöhen, darunter voraussichtlich die Versicherer Allianz und Munich Re, die Deutsche Bank, die Börse, die Post, die Telekom und Linde.

Am meisten werden die drei Autohersteller zahlen: BMW, Mercedes und Volkswagen dürften ihre Ausschüttung allesamt erhöhen und zusammen 13,5 Milliarden Euro weiterreichen. Sie schütten damit ein Viertel der gesamten Dax-Dividenden aus.

