Elektro-Trucks Schneller Aufstieg für Michael Lohscheller: Ex-Opel-Chef leitet künftig Nikola

Der deutsche Automanager ist erst seit Februar beim Elektro-Lkw-Hersteller - und hat bereits Erfolge vorzuweisen. Zum Jahreswechsel übernimmt er die Konzernspitze.

Der Manager rückt an die Konzernspitze Nikolas auf. (Foto: dpa) Ex-Opel-Chef Lohscheller

New York Der frühere Opel-Chef Michael Lohscheller steigt bereits nach wenigen Monaten an die Spitze des US-Lastwagenherstellers Nikola auf. Der bisherige Chef der Motorensparte soll zum Jahreswechsel die Konzernleitung von seinem Vorgänger Mark Russell übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der 53-Jährige hatte erst im Februar bei Nikola angeheuert, das als Tesla-Konkurrent im großen Stil Lastwagen mit Elektroantrieb auf den Markt bringen will. Lohschellers wichtigste Aufgabe bleibt der Hochlauf der Serienproduktion.

„Ich fühle mich geehrt“, erklärte der Manager zu seiner Beförderung. Er freue sich darauf, Nikolas Position „im Bereich emissionsfreier Transport- und Infrastrukturlösungen“ auszubauen. „Wir haben ein robustes Geschäftsmodell, ein talentiertes globales Team, führende Elektrofahrzeugtechnologie und Energielösungen“, sagte er.

Laut Nikola-Verwaltungsratschef Steve Girsky ist die Wahl „der Abschluss eines durchdachten Nachfolgeplanungsprozesses.“ Lohscheller habe seit seinem Eintritt in das Unternehmen die Kommunikationswege verbessert und die Entscheidungsfindung beschleunigt.