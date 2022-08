Elektromobilität Rivian-Chef Robert Scaringe: Elon Musks Gegenpol kämpft mit Produktionsproblemen

Der ruhige Manager gilt als Gegenentwurf zur Art des Tesla-Chefs. Beide verbindet die Rivalität – die Attacke ist bisher aber nur für Rivian verlustreich.

Tesla-CEO Elon Musk wirft dem Rivian-Chef vor, Mitarbeiter abgeworben zu haben. (Foto: Bloomberg) Robert Scaringe

New York In der US-Elektroautobranche sind sie schnell zu finden: die Ex-Tesla-Manager an der Firmenspitze. Peter Rawlinson war Chefingenieur bei Tesla, heute leitet er den E-Auto-Bauer Lucid. Henrik Fisker hat das ursprüngliche Tesla Model S designt, jetzt führt der Däne das nach ihm benannte Auto-Start-up. Nur Rivian, der heiß gehandelte E-Pick-up-Hersteller, der 2021 an die Börse gegangen ist, wird von einem Nicht-Tesla-Mann geführt: Robert „RJ“ Scaringe. Was einer der Gründe dafür sein könnte, dass sich der Firmenchef gern mit Tesla anlegt.

Nun muss er jedoch erst einmal die eigene Produktion hochfahren. Rivian kämpft weiterhin mit Lieferkettenschwierigkeiten, hohen Kosten und einer schwankenden Nachfrage, wie der Hersteller aus Irvine, Kalifornien, Ende der Woche mitteilte. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal stieg auf 364 Millionen Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 335 Millionen Dollar gerechnet. Dafür lag auch der Verlust höher als erwartet.