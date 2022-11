Unsichere Energieversorgung, fehlende Fachkräfte, bröcklige Infrastruktur: In einer neuen Umfrage vergeben US-Unternehmen schlechtere Noten für Deutschland.

Der Onlineriese ist das umsatzstärkste US-Unternehmen in Deutschland. (Foto: dpa) Paket-Verteilzentrum von Amazon in Neubrandenburg

New York, Düsseldorf Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert bei ausländischen Investoren deutlich an Attraktivität. In einer aktuellen Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Deutschland bewerten die bundesweit 50 größten US-Unternehmen den Standort nur noch mit der Note 2,7 – vor zwei Jahren hatten sie noch im Schnitt eine 1,9 vergeben.

Vor allem die Verwerfungen auf dem Energiemarkt durch den Konflikt mit Russland schrecken die Investoren ab: Die hohen Energiepreise und die Furcht vor ausbleibenden Gaslieferungen gefährden Investitionen in Deutschland. „Wir sorgen uns wegen möglicher Versorgungslücken“, sagt ein prominenter Vertreter eines US-Konzerns, der nicht genannt werden will. Aber auch fehlende Fachkräfte und Mängel in der Infrastruktur bereiten den Investoren Sorgen.

Die Kritik hat Gewicht: Die 50 größten US-Unternehmen in Deutschland beschäftigen hierzulande 275.000 Mitarbeiter und setzen 218 Milliarden Euro um.

