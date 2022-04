Essay Unternehmerinnen, die Vorbilder für künftige Generationen sind

In den Chefetagen deutscher Start-ups gibt es weniger Frauen als Vorstände, die Christian oder Stefan heißen. Doch Top-Entrepreneurinnen haben diese Männerlastigkeit durchbrochen.

Das Handelsblatt stellt Top-Entrepreneurinnen vor. Starke Frauen

Für Katharina Jünger war schon früh klar, dass sie einmal ihr eigenes Unternehmen führen will. Mit 24 Jahren – ihren Abschluss in Technologiemanagement in der Tasche – gründete sie die Teleclinic, eine Plattform, auf der sie Video-Sprechstunden zwischen Patienten und Fachärzten vermittelte.

Aufgewachsen in einer Arztfamilie, verfolgte die gebürtige Freiburgerin die Vision, Menschen nicht länger in volle Wartezimmer zu setzen, sondern vor dem Bildschirm zu beraten. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als das rechtlich noch gar nicht möglich war.

Dass sie erst die passende Gesetzesgrundlage für ihre Geschäftsidee schaffen musste, spornte sie an: „Ich glaube, dass Innovation und Gesetzesänderungen oftmals nur dann passieren, wenn jemand daran arbeitet und dadurch der Bedarf gesehen wird.“

