Ex-Adidas-Chef Kasper Rorsted wird Beiratschef beim Fahrradhersteller Woom

Wien Der frühere Adidas-Chef Kasper Rorsted richtet seine Karriere neu aus: Wie nun bekannt wurde, wird der 61-jährige Däne Beiratsvorsitzender beim österreichischen Kinderfahrradhersteller Woom. Daneben ist er weiterhin als Aufsichtsrat bei Siemens und der Reederei Maersk tätig. Einen CEO-Posten strebt er dagegen nicht mehr an.

Im August 2022 hatte Rorsted den Vorstandsvorsitz beim Sportartikelriesen Adidas trotz eines laufenden Vertrags abgeben müssen. Den Winter darauf habe er mit Skifahren verbracht, sagt Rorsted im Gespräch mit dem Handelsblatt. Aber das ist keine erfüllende Tätigkeit für einen Manager, der über 14 Jahre zwei deutsche Großkonzerne geführt hat: Rorsted war nicht nur Chef bei Adidas, sondern hatte von 2008 bis 2016 auch den Konsumgüterhersteller Henkel geleitet.

Rorsted plant, jede dritte Woche in Klosterneuburg bei Wien präsent zu sein, wo sich Wooms Firmenzentrale befindet. Im Vergleich zu früher will er sein Arbeitspensum reduzieren. „Ich strebe die Viertagewoche an“, sagte der Manager.

Einst war Rorsted kritisiert worden, dass er zu viele Posten gesammelt habe. Als er Adidas leitete, saß er nicht nur im Aufsichtsrat bei Siemens, sondern auch im Verwaltungsrat bei Nestlé in der Schweiz. Viele Investoren sehen es nicht mehr gern, wenn Führungskräfte Mandate sammeln und so die Gefahr besteht, dass sie eine ihrer Aufgaben vernachlässigen.

Der Fahrradhersteller Woom ist soeben zehn Jahre alt geworden. Das Unternehmen ist kein Start-up mehr, aber auch noch keine reife Firma. Im Jahr 2022 hat Woom 400.000 Fahrräder produziert und die Umsatzschwelle von 100 Millionen Euro übersprungen.

Die Gründer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka haben sich vor rund einem Jahr aus der operativen Führung zurückgezogen und gehören wie nun Rorsted dem Beirat an. Offenbar wissen die beiden Unternehmer, dass ein Start-up zu gründen und das Geschäft darauf zu internationalisieren zwei verschiedene Aufgaben sind, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern.

Rorsted soll Woom dabei unterstützen, das Geschäft weiter zu digitalisieren und das Wachstum voranzutreiben. „Ich weiß, wie man eine Firma skaliert“, sagte Rorsted. Zudem soll der Manager Sparringspartner für Woom-Chef Paul Fattinger sein. „An der Firmenspitze kann es einsam sein“, sagte Rorsted. „Deshalb ist es wichtig, jemand zu haben, um Dinge zu besprechen.“

Formell haben weder Rorsted noch die anderen Beiratsmitglieder Rechte oder Pflichten. Woom ist wie viele nicht börsennotierte Firmen in Österreich eine GmbH und muss daher keinen Aufsichtsrat einrichten.

In Österreich und Deutschland besitzt Woom bereits hohe Marktanteile. Diesen Erfolg will man in weiteren europäischen Ländern wiederholen. China steht dagegen auf dem strategischen Plan nicht weit oben. Als Unternehmen mit globalen Ambitionen sollte man zwar in China präsent sein, sagte Rorsted. „Um aber Erfolg zu haben, muss man lokal relevant sein, und das Produkt muss den chinesischen Geschmack treffen.“

Probleme im Chinageschäft waren ein Grund, warum Rorsted bei Adidas gehen musste. Man habe dort die Verbraucher nicht gut genug verstanden, sagte er dazu in einem Interview mit dem Handelsblatt kurz vor seiner Ablösung.

Weitere Probleme kamen hinzu, sodass der Betriebsgewinn 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent einbrach. Rorsted wurde vorgeworfen, dass er das Augenmerk zu stark auf die kurzfristige Optimierung der Marge gerichtet und dabei die Innovation vernachlässigt habe.

Hinzu kam, dass sich Adidas ein Imageproblem eingehandelt hatte. Die Firma hatte jahrelang mit dem Rapper Kanye West erfolgreich Schuhe entwickelt. Das Unternehmen musste sich aber von dem Musiker trennen, nachdem dieser mit antisemitischen Äußerungen negativ aufgefallen war. Für den Adidas-Aufsichtsrat waren all das Gründe, um mit Björn Gulden als CEO einen Neustart zu versuchen.

Rorsted konnte sich derweil auf sein Netzwerk verlassen. Zu Wooms Investoren zählt die Bregal Gruppe, eine Beteiligungsfirma der Brenninkmeijers, der Eigentümerfamilie des Kleiderhändlers C&A. Über den Vorstand eines weiteren deutschen Großunternehmens kam der Kontakt mit Rorsted zustande.

