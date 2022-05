Female Allstar Board So gehen Topmanagerinnen Zukunftsthemen an

Handelsblatt und Bain haben einen rein weiblichen Vorstand gekürt. In ihrer ersten Sitzung diskutierten die Managerinnen, wie Unternehmen zukunftsfest werden.

Die Board-Mitglieder Claudia Nemat, Mareike Steingröver, Helene von Roeder und Ilka Horstmeier (von links( sprachen mit Handelsblatt Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs über zentrale Zukunftsaufgaben für Vorstände. (Foto: Tim Frankenheim für Handelsblatt) Female Allstar Board

Düsseldorf Einen „provokanten Kontrapunkt zum ewigen Thomas-Kreislauf“ bezeichnete Mareike Steingröver, Partnerin der Unternehmensberatung Bain and Company, die Vorstandssitzung, die am Donnerstagabend live aus Düsseldorf gestreamt wurde. Schließlich ist Thomas noch immer der häufigste Vorname in den Führungsriegen der börsennotierten deutschen Unternehmen.

Anders das Bild im 2021 geschaffenen „Female Allstar Board“ von Handelsblatt und Bain. Am runden Tisch versammelt hatten sich neben Steingröver auch BMW-Personalvorständin Ilka Horstmeier, Telekom-Technologiechefin Claudia Nemat und Helene von Roeder, Chief Transformation Officer beim Immobilienkonzern Vonovia.

Sie besprachen, moderiert von Handelsblatt-Senior-Editor Hans-Jürgen Jakobs, drei Topthemen, die aktuell jeden Vorstand in Deutschland bewegen: New Work, Nachhaltigkeit und Resilienz. Dass das die zentralen Zukunftsaufgaben für Vorstände sind, hatte Bain vorab in einer repräsentativen Befragung ermittelt.

1. New Work: Führung zwischen Transformation und Empathie