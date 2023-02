Flugzeugbauer Covestro-Finanzchef Toepfer wechselt zu Airbus

Airbus hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzvorstand gefunden. Thomas Toepfer hatte bereits die gleiche Position bei Covestro inne. Er wechselt zum September.

Frankfurt, München Airbus ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand beim Kunststoffkonzern Covestro fündig geworden. Thomas Toepfer, seit 2018 Finanzvorstand bei Covestro, wechselt zum 1. September in gleicher Funktion zu dem europäischen Flugzeugbauer, bei dem der Posten in wenigen Wochen vakant wird.

Der 50-jährige Toepfer tritt die Nachfolge von Dominik Asam an, wie Airbus am Mittwochabend mitteilte. Asam verlässt Airbus zum 3. März nach knapp vier Jahren in Richtung des Softwarekonzerns SAP. Am Donnerstag hat er auf der Jahrespressekonferenz seinen letzten großen Auftritt. Bis zu Toepfers Amtsantritt springt Xavier Tardy ein, der Finanzchef der Rüstungs- und Raumfahrt-Tochter Airbus Defence & Space.

Es war erwartet worden, dass der neue Finanzvorstand im Sinne des deutsch-französischen Gleichgewichts in der Führung von Airbus wieder aus Deutschland kommen würde, nachdem mit Guillaume Faury ein Franzose Vorstandschef ist.

Auch dass eine Interimslösung nötig ist, hatte sich angesichts des nahenden Abschieds von Asam abgezeichnet. Er hatte seinen Wechsel bereits im August 2022 angekündigt und wollte damit eigentlich einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Der Vertrag von Toepfer bei Covestro lief eigentlich noch bis März 2026. Nun geht er vorzeitig. (Foto: Covestro) Thomas Toepfer Toepfers Vertrag bei Covestro wäre noch bis Ende März 2026 gelaufen. Seit April 2018 ist er bei dem Leverkusener Konzern Finanzvorstand, seit 2019 zusätzlich Arbeitsdirektor. Vorher war er als Finanzchef beim Gabelstaplerhersteller Kion tätig. Faury sagte, bei Airbus gehe es für Toepfer unter anderem darum, trotz des komplexen Umfelds das Hochfahren der Produktion nach der Coronakrise mit zu organisieren. Covestro-Aufsichtsratschef Richard Pott äußerte Verständnis für seinen Schritt und lobte: „In den vergangenen Jahren hat er mit seinem Team die Finanzstruktur kontinuierlich erweitert und das Finanzvorstands-Ressort auf allen Ebenen sehr gut aufgestellt."