„Forbes“-Liste Das sind die reichsten Frauen der Welt 2021

Das Gesamtvermögen der zehn reichsten Frauen der Welt im Jahr 2021 beläuft sich auf mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Seit der Coronakrise gab es im Ranking jedoch einige Änderungen.

Düsseldorf Das US-Magazin „Forbes“ veröffentlicht jedes Jahr die Liste der reichsten Menschen der Welt. Da die Top Ten ausschließlich von Männern besetzt sind, gibt es auch ein Ranking der weltweit reichsten Frauen. Nachdem „Forbes“ die aktualisierte Liste für 2020 vor einigen Monaten veröffentlicht hatte, haben aufgrund der anhaltenden Coronakrise einige Änderungen ergeben – ein Großteil der superreichen Frauen mussten deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen.

Doch wer verbirgt sich unter den aktuellen Top Ten, wie hat sich das Vermögen zum Vorjahr verändert und wer ist aktuell die reichste Frau der Welt?

Das zeigt das aktuelle Ranking mit Angaben des Vermögens in Milliarden US-Dollar und dem Herkunftsland der Milliardärinnen.

Das sind die 10 reichsten Frauen der Welt im „Forbes“-Ranking 2021

Platz 10: Zhong Huijuan, China

Zhong Huijuan steht 2021 auf Platz 10 des Rankings der weltweit reichsten Frauen. Die Chinesin ist Vorsitzende des Arzneimittelherstellers Hansoh Pharmaceutical und kommt im Jahr 2021 auf ein Vermögen von 14,6 Milliarden US-Dollar. Im vorherigen Jahr belief sich ihr Vermögen noch auf 19,1 Milliarden US-Dollar. Sie hat also 4,5 Milliarden Dollar verloren.

Hansoh Pharmaceutical stellt unter anderem onkologische, psychoaktive, antidiabetische Medikamente her. Zhongs Ehemann, Sun Piaoyang, ist ebenfalls Pharma-Milliardär und leitet das in Schanghai börsennotierte Unternehmen Jiangsu Hengrui Medicine.

Platz 9: Laurene Powell Jobs und Familie, USA

Auf dem neunten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Erde ist Laurene Powell Jobs, die Witwe von Apple Gründer Steve Jobs. Sie kommt 2021 auf ein Vermögen von 16,4 Milliarden US-Dollar. Ähnlich wie Zhang Huijuang verzeichnet Jobs 2021 ebenfalls hohe Verluste. Im Jahr 2020 verfügte sie noch über 21,4 Milliarden US-Dollar.

Sie erbte von ihrem verstorbenen Ehemann, dem Apple-Mitgründer Steve Jobs, Aktien von Apple und Disney im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Im Jahr 2017 kaufte sie eine Minderheitsbeteiligung der Muttergesellschaft der Washington Wizards in der US-Basketballliga NBA und der Washington Capitals in der Eishockeliga NHL.

Platz 8: Susanne Klatten, Deutschland

Auf dem achten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Welt steht die Quandt-Erbin Susanne Klatten.Sie kommt aktuell auf ein Vermögen von 16,8 Milliarden US-Dollar – im Vergleich zum Jahr 2020 ein Verlust von 6,3 Milliarden US-Dollar. 2020 verfügte die Deutsche noch über 23,1 Milliarden US-Dollar.

Susanne Klatten besitzt 19,2 Prozent des Automobilherstellers BMW – ihr Bruder Stefan Quandt hält 23,7 Prozent. Ihre verstorbene Mutter Johanna Quandt war die dritte Ehefrau des legendären Industriellen Herbert Quandt, der BMW zur Vormachtstellung auf dem Luxusmarkt verhalf.

Platz 7: Yang Huiyan und Familie, China

Yang Huiyan hat 2021 ein Vermögen von 20,3 Milliarden US-Dollar und kommt damit auf Platz 7 dieses Rankings. Auch sie hat wegen des Coronapandemie mehrere Milliarden Dollar verloren. 2020 belief sich das Vermögen der Chinesin noch auf 26,6 Milliarden US-Dollar. Sie war damals Platz sechs im Ranking der reichsten Frauen der Welt.

Yang Huiyan besitzt 57 Prozent des Immobilienentwicklers Country Garden Holdings, eine Beteiligung, die ihr 2007 von ihrem Vater Yeung Kwok Keung weitgehend übertragen wurde.

Platz 6: Jacqueline Mars, USA

Jacqueline Mars besitzt schätzungsweise ein Drittel des Nahrungsmittelkonzerns Mars, dem größten Süßwarenhersteller der Welt, der von ihrem Großvater gegründet wurde. Sie arbeitete fast 20 Jahre lang für das Unternehmen und war bis 2016 im Vorstand des Konzerns tätig.

Im Jahr 2021 beläuft sich das Vermögen der 81-Jährigen auf 24,7 Milliarden US-Dollar – Platz sechs im Ranking der reichsten Frauen der Welt. Damit verringert die Amerikanerin ihr Vermögen allerdings im Vergleich zum Vorjahr. 2020 hatte sie noch rund 30 Milliarden US-Dollar.

Platz 5: Beate Heister und Karl Albrecht Junior, Deutschland

Beate Heister und ihr Bruder Karl Albrecht Junior sind die Kinder des Aldi-Süd-Gründers Karl Albrecht. Sie sind aktuell die reichsten Menschen Deutschlands und verfügen im Jahr 2021 zusammen über ein Vermögen von 33,3 Milliarden US-Dollar – Platz fünf.

Platz 4: MacKenzie Scott, USA

MacKenzie Scott ist die Ex-Frau des Amazons-Gründers Jeff Bezos, mit dem sie 25 Jahre lang verheiratet war. Sie ließen sich Mitte 2019 scheiden. Als Teil der Scheidungsvereinbarung übertrug Jeff Bezos 25 Prozent seines Amazon-Anteils an seine Ex-Frau, insgesamt vier Prozent der Unternehmensanteile. Damit hat die 50-jährige MacKenzie Scott ein Vermögen von 36 Milliarden US-Dollar.

Platz 3: Julia Flesher Koch und Familie, USA

Auf dem dritten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Welt steht Julia Flesher Koch. 2019 war die Unternehmens-Erbin noch gar nicht unter den Top-Ten der weltweit reichsten Frauen vertreten.

Julia Flesher Koch und ihre drei Kinder erbten von ihrem Ehemann David, der im August 2019 im Alter von 79 Jahren gestorben ist, einen Anteil in Höhe von 42 Prozent an Koch Industries. Die in Iowa geborene Koch zog in den 1980er-Jahren nach New York City und arbeitete als Assistentin des Modedesigners Adolfo.

Heute schätzt „Forbes“ das Vermögen der 57-Jährigen auf 38,2 Milliarden US-Dollar. Damit verdrängt sie MacKenzie Scott vom dritten Platz des Rankings.

Platz 2: Francoise Bettencourt Meyers und Familie, Frankreich

Auf Platz zwei im Ranking liegt die Französin Francoise Bettencourt, die Enkelin des Gründers von L'Oréal. Die zweitreichste Frau weltweit kommt 2021 auf ein Vermögen von 48,9 Milliarden US-Dollar. Damit gibt sie den ersten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Welt ab. Im vergangenen Jahr galt die Französin mit einem Vermögen von 65,3 Milliarden US-Dollar noch als reichste Frau der Welt.

Die 67-jährige Bettencourt Meyers und ihre Familie besitzen ein Drittel der Aktien von L'Oréal, das 2019 das beste Umsatzwachstum seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnete.

Platz 1: Alice Walton, USA

Nachdem die Amerikanerin Alice Walton den ersten Platz im Ranking zuletzt abgegeben hatte, ist sie im Jahr 2021 wieder die reichste Frau der Welt. Die Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton kommt aktuell auf eine Vermögen von 54,4 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr rangierte die 71-Jährige mit einem Gesamtvermögen von 62,5 Milliarden US-Dollar allerdings noch auf dem zweiten Platz unter den reichsten Frauen.

Alice Walton hat nicht allein von der Geschäftsidee ihres Vaters profitiert. Ihre Brüder Rob und Jim Walton gehören ebenfalls zu den reichsten Menschen der Welt. Alice Walton hat sich auf das Kuratieren von Kunst konzentriert - anstatt wie ihre Geschwister Rob und Jim - für Walmart zu arbeiten. Zusammen kommt die Walton-Familie im Jahr 2021 auf ein Gesamtvermögen von 215 Milliarden US-Dollar und ist damit gleichzeitig die weltweit reichste Familie.

Zum Vergleich: Der weltweit reichste Mann Jeff Bezos besitzt Forbes zufolge 193,1 Milliarden Dollar. Der zehnreichste Mann Sergey Brin, Informatiker und Mitgründer von Google, hat mit einem Vermögen von 76,6 Milliarden US-Dollar auch noch gut 20 Milliarden mehr als die reichste Frau der Welt.

Die reichsten Frauen der Welt 2021 in der Tabelle

Platz Name Land Vermögen 1. Alice Walton USA 54,4 Mrd. US-Dollar 2. Francoise Bettencourt Meyers

& Familie Frankreich 48,9 Mrd. US-Dollar 3. Julia Koch & Familie USA 38,2 Mrd. US-Dollar 4. MacKenzie Scott USA 36 Mrd. US-Dollar 5. Beate Heister & Karl Albrecht Jr. Deutschland 33,3 Mrd. US-Dollar 6. Jacqueline Mars USA 24,7 Mrd. US-Dollar 7. Yang Huiyan & Familie China 20,3 Mrd. US-Dollar 8. Susanne Klatten Deutschland 16,8 Mrd. US-Dollar 9. Laurene Powell Jobs

& Familie USA 16,4 Mrd. US-Dollar 10. Zhong Huijuan China 14,6 Mrd. US-Dollar Insgesamt 303,6 Mrd. US-Dollar

