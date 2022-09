Forbes-Ranking Das sind die reichsten Europäer im Jahr 2022

Mode, Süßwaren, Logistik: Die reichsten Menschen Europas sind in diversen Branchen vertreten. Doch wer führt das Ranking an? Ein Überblick.

Platz 10: Alain & Gérard Wertheimer (Frankreich) - Chanel

Die Besitzer von Chanel schaffen es im Ranking der reichsten Europäer auf Platz 10. (Foto: REUTERS) Alain & Gérard Wertheimer

Gemeinsam besitzen die Geschwister Wertheimer die Kontrollmehrheit der französischen Luxusmarke Chanel. Nach dem Tod von Karl Lagerfeld im Februar 2019 wurde spekuliert, ob die Familie Wertheimer das Modehaus verkaufen oder einen Börsengang anvisieren könnten. Ihr Vermögen beläuft sich laut Forbes auf etwa 29 Milliarden Euro.

Platz 9: Giovanni Ferrero (Italien) - Ferrero

Der Italiener Giovanni Ferrero belegt Platz 9 unter den reichsten Europäern. (Foto: REUTERS) Giovanni Ferrero

Giovanni Ferrero ist Vorsitzender des gleichnamigen italienischen Familienunternehmens Ferrero. Die Firma ist vor allem für Produkte wie Nutella, Kinder Schokolade oder Tic Tac bekannt. Seit 1997 führt er den Konzern mit einem geschätzten privaten Vermögen von rund 34 Milliarden Euro – damit gilt er als der reichste Italiener. Zuletzt machte der Konzern, der seine Produkte in 170 Ländern verkauft, mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz.

Platz 8: Beate Heister & Karl Albrecht Junior (Deutschland) – Aldi Süd

Beate Heister & Karl Albrecht Junior – Platz 8 im Ranking der reichsten Europäer. (Foto: dpa) Beate Heister & Karl Albrecht Junior

Karl Albrecht Junior und seine Schwester Beate Heister sind die Erben und Miteigentümer von Aldi Süd. Zwar schaffen es die Geschwister nicht in die Top Ten der reichsten Familien der Welt, innerhalb Europas belegen die beiden jedoch den achten Platz. Zusammen kontrollieren sie ein Vermögen von geschätzten 34 Milliarden Euro. Sie sind die drittreichsten Deutschen in dieser Rangliste.

Platz 7: Klaus-Michael Kühne (Deutschland) - Kühne+Nagel

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne rangiert auf Platz 7 der reichsten Europäer. (Foto: dpa) Klaus-Michael Kühne

Neu im Forbes-Ranking der reichsten Europäer 2022: Klaus-Michael Kühne. Der deutsche Multimilliardär ist Mehrheitsaktionär bei der von seinem Großvater mitgegründeten Logistikfirma Kühne+Nagel. Zudem verwaltet er die Kühne Holding AG, ist der größte Aktionär der Lufthansa sowie Gesellschafter beim Hamburger Sportverein. Sein Vermögen soll sich auf etwa 37 Milliarden Euro belaufen.

Platz 6: François Pinault (Frankreich) - Kering

François Pinault schafft es auf Platz 6. (Foto: imago stock&people) François Pinault

François Pinault ist ein französischer Unternehmer und Gründer der französischen Luxus-Gruppe Kering, zu der unter anderem Saint Laurent, Alexander McQueen und Gucci zählen. Zudem tätigt der Unternehmen seit Jahren zahlreiche Investitionen im Kunstmarkt, gilt als erfolgreicher Sammler und unterhält mehrere Museen. Sein Vermögen beläuft sich laut Forbes auf rund 40 Milliarden Euro.

Platz 5: Rodolphe Saadé (Frankreich) - CMA-CGM-Gruppe

Rodolphe Saadé (Mitte) gehört zu den reichsten Europäern. (Foto: AFP/Getty Images) Rodolphe Saadé

Mit ihren Schiffen hat es das Familienunternehmen der Saadés auf Rang drei der größten Reedereien der Welt gebracht. Das Logistikunternehmen CMA CGM hat seinen Hauptsitz in Marseille und wird geführt vom fünftreichsten Mann Europas, Rodolphe Saadé. Sein Vermögen: geschätzte 41 Milliarden Euro.

Platz 4: Dieter Schwarz (Deutschland) – Schwarz-Gruppe

Der Unternehmer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche in diesem Ranking. (Foto: dpa) Dieter Schwarz

Dieter Schwarz klettert im diesjährigen Ranking der reichsten Europäer zwei Plätze nach oben. Schwarz ist ein deutscher Unternehmer und Inhaber der Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören. Nachdem Kaufland jahrelang im Schatten der Schwester Lidl gestanden hatte, ging die Schwarz-Gruppe 2022 mit der Kaufhauskette in die Offensive. So übernahm Anfang des Jahres Kaufland knapp 60 Standorte der Supermarktkette Real. Die höheren Marktanteile werden sich voraussichtlich in der Jahresbilanz bemerkbar machen. Bereits im vergangenen Jahr steigerte die Gruppe ihren Umsatz von 125,3 Milliarden Euro auf 133,6 Milliarden Euro. Dieter Schwarz soll dabei rund 44 Milliarden Euro besitzen.

Platz 3: Amancio Ortega (Spanien) – Inditex

Amancio Ortega ist der Gründer von Inditex. Er gilt als der drittreichste Europäer. (Foto: REUTERS) Amancio Ortega

Amancio Ortega belegte im vergangenen Jahr noch Platz zwei im Forbes-Ranking der reichsten Europäer. 2022 rutscht der Zara-Gründer einen Platz nach unten. Mit der Inditex-Gruppe führt er eines der größten Textilunternehmen der Welt – neben Zara gehören mitunter Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear zum Konzern. Im ersten Geschäftshalbjahr 2022 steigerte die Industria de Diseno Textil SA ihren Nettogewinn im Vorjahresvergleich um rund 41 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Das Vermögen von Ortega schätzt Forbes auf 59 Milliarden Euro.

Platz 2: Francoise Bettencourt Meyers (Frankreich) – L’Oréal

Die Erbin von L'Oréal schafft es im Ranking der reichsten Europäer auf den zweiten Platz. (Foto: picture alliance / AP Photo) Francoise Bettencourt Meyers

Sie gilt als die reichste Frau der Welt, im Ranking der reichsten Europäer schafft sie es auf Platz zwei: Francoise Bettencourt Meyers. Die Französin ist die Enkelin des Gründers von L'Oréal, Eugene Schueller. Gemeinsam mit ihrer Familie hält Bettencourt Meyer mehr als 30 Prozent der Anteile an der weltgrößten Kosmetikfirma. Im Jahr 2022 kommt sie auf ein geschätztes Gesamtvermögen in Höhe von 74 Milliarden Euro.

Platz 1: Bernard Arnault (Frankreich) – LVMH

Bernard Arnault ist aktuell der reichste Europäer. (Foto: IMAGO/IP3press) Bernard Arnault

Sobald die Modestadt Paris zur Fashion Week lädt, sitzt häufig in der ersten Reihe ein schwanker Mann im dunklen Anzug: Bernard Arnault. Er steht an der Spitze des globalen Branchenführers der Luxusindustrie, LVMH. Seit 1989 führt der gebürtige Franzose den Konzern, der mehr als 75 Marken unter seinem Dach bündelt. Zu den renommiertesten im Modesektor zählen etwa Louis Vuitton, Dior oder Fendi. Aber auch die Champagner-Marke Moët & Chandon oder die französische Kosmetikkette Sephora gehören zum Portfolio der LVMH-Gruppe. Das Magazin „Forbes“ schätzt Arnaults Vermögen auf etwa 147 Milliarden Euro, damit gilt er als der reichste Europäer – und schafft es im Ranking auf den ersten Platz.

