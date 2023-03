„Forbes“-Ranking Das sind die zehn reichsten Frauen der Welt 2023

Das Gesamtvermögen der zehn reichsten Frauen der Welt im Jahr 2023 beläuft sich auf mehr als 400 Milliarden Dollar. Diese zehn Frauen sind die reichsten der Welt im Jahr 2023. Ein Ranking.

Düsseldorf Das US-Magazin „Forbes“ veröffentlicht jedes Jahr die Liste der reichsten Frauen der Welt. Doch wer verbirgt sich unter den aktuellen Top Ten, wie hat sich das Vermögen zum Vorjahr verändert und wer ist aktuell die reichste Frau der Welt? Das zeigt das aktuelle Ranking mit Angaben des Vermögens in Milliarden US-Dollar und dem Herkunftsland der Milliardärinnen.

Das sind die zehn reichsten Frauen der Welt im „Forbes“-Ranking

Platz 10: Abigail Johnson, USA

Abigail Johnson steht 2023 auf Platz zehn des Rankings der weltweit reichsten Frauen. Sie ist seit dem Jahr 2014 Präsidentin und CEO der US-Investmentfirma Fidelity Investments sowie Chairwoman der Schwesterkapitalgesellschaft Fidelity International und kommt im Ranking 2023 auf ein Vermögen von 22,1 Milliarden Dollar.

Platz 9: Iris Fontbona und Familie, Chile

Auf dem neunten Rang folgt Iris Fontbona Abigail. Die Unternehmerin und ihre Kinder kontrollieren das Bergbauunternehmen Antofagasta. Sie ist mit einem Vermögen von 23,8 Milliarden Dollar die reichste Person Chiles.

Platz 8: MacKenzie Scott, USA

Auf den achten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Welt 2023 schafft es MacKenzie Scott. Sie ist die Ex-Frau des Amazons-Gründers Jeff Bezos, mit dem sie 25 Jahre lang verheiratet war. Sie ließen sich Mitte 2019 scheiden. Als Teil der Scheidungsvereinbarung übertrug Jeff Bezos 25 Prozent seines Amazon-Anteils an seine Ex-Frau, insgesamt vier Prozent der Unternehmensanteile. Aktuell hat die 50-jährige MacKenzie Scott ein Vermögen von 26,3 Milliarden Dollar.

Platz 7: Susanne Klatten, Deutschland

Die Quandt-Erbin Susanne Klatten behauptet den siebten Platz im Ranking der reichsten Frauen der Welt für sich. Sie kommt aktuell auf ein Vermögen von 27,2 Milliarden Dollar – im Vergleich zum Jahr 2021 ein Zuwachs von fast elf Milliarden US-Dollar.

Susanne Klatten besitzt 19,1 Prozent des Automobilherstellers BMW. Ihre verstorbene Mutter Johanna Quandt war die dritte Ehefrau des legendären Industriellen Herbert Quandt, der BMW zur Vormachtstellung auf dem Luxusmarkt verhalf.

Platz 6: Gina Rinehart, Australien

Gina Rinehart ist die Vorsitzende des Bergbau- und Landwirtschaftsunternehmens Hancock Prospecting Group. Sie besitzt nach Angaben des Guardian 1,2 Prozent der gesamten Landmasse Australiens. Gina Rinehart ist aktuell die reichste Person Australiens und verfügt im Jahr 2023 über ein Vermögen von 29,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als sechs Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr.

Platz 5: Miriam Adelson und Familie, USA

Die israelisch-US-amerikanische Ärztin Miriam Adelson schafft es auf den fünften Platz des Rankings. 1991 heiratete sie den Casinomagnaten Sheldon Adelson und erbte später dessen Vermögen. Im Vergleich zum letzten Ranking konnte sie ihr Vermögen um rund sieben Milliarden US-Dollar auf 35,5 Milliarden Dollar steigern.

Platz 4: Jacqueline Mars, USA

Jacqueline Mars besitzt schätzungsweise ein Drittel des Nahrungsmittelkonzerns Mars, dem größten Süßwarenhersteller der Welt, der von ihrem Großvater gegründet wurde. Sie arbeitete fast 20 Jahre lang für das Unternehmen und war bis 2016 im Vorstand des Konzerns tätig.

Im Jahr 2023 beläuft sich das Vermögen der 83-Jährigen auf 38 Milliarden Dollar – Platz vier im Ranking der reichsten Frauen der Welt.

Platz 3: Alice Walton, USA

Nachdem die Amerikanerin Alice Walton 2021 den ersten Platz im Ranking belegt hatte, ist sie im Jahr 2023 noch die drittreichste Frau der Welt. Die Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton kommt aktuell auf eine Vermögen von 59,3 Milliarden Dollar.

Alice Walton hat nicht allein von der Geschäftsidee ihres Vaters profitiert. Ihre Brüder Rob und Jim Walton gehören ebenfalls zu den reichsten Menschen der Welt. Alice Walton hat sich auf das Kuratieren von Kunst konzentriert - anstatt wie ihre Geschwister Rob und Jim - für Walmart zu arbeiten.

Platz 2: Julia Koch und Familie, USA

Den zweiten Platz belegt Julia Koch. Julia Koch und ihre drei Kinder erbten von ihrem Ehemann David, der im August 2019 im Alter von 79 Jahren gestorben ist, einen Anteil in Höhe von 42 Prozent an Koch Industries. Die in Iowa geborene Koch zog in den 1980er-Jahren nach New York City und arbeitete als Assistentin des Modedesigners Adolfo.

Heute schätzt „Forbes“ das Vermögen der 60-Jährigen auf 59,9 Milliarden Dollar.

Platz 1: Francoise Bettencourt Meyers und Familie, Frankreich

Auf dem ersten Platz im Ranking liegt die Französin Francoise Bettencourt, die Enkelin des Gründers von L'Oréal. Die 69-jährige Bettencourt Meyers und ihre Familie besitzen ein Drittel der Aktien von L'Oréal. Die reichste Frau weltweit kommt 2023 auf ein Vermögen von 81,8 Milliarden Dollar. Damit verteidigt sie den ersten Platz im Ranking der reichsten Frauen und ist gleichzeitig der zehntreichste Mensch der Welt.

Zum Vergleich: Der weltweit reichste Mann Bernard Arnauld kommt auf ein Vermögen von aktuell 205,7 Milliarden Dollar.

Die reichsten Frauen der Welt 2023 in der Tabelle

Platz Name Land Vermögen 1. Francoise Bettencourt Meyers und Familie Frankreich 81,8 Mrd. US-Dollar 2. Julia Koch und Familie USA 59,9 Mrd. US-Dollar 3. Alice Walton USA 59,3 Mrd. US-Dollar 4. Jacqueline Mars USA 38 Mrd. US-Dollar 5. Miriam Adelson und Familie USA 35,5 Mrd. US-Dollar 6. Gina Reinhart Australien 29,9 Mrd. US-Dollar 7. Susanne Klatten Deutschland 27,2 Mrd. US-Dollar 8. MacKenzie Scott USA 26,3 Mrd. US-Dollar 9. Iris Fontbona und Familie Chile 23,1 Mrd. US-Dollar 10. Abigail Johnson USA 22,1 Mrd. US-Dollar Insgesamt 403,1 Mrd. US-Dollar

Quelle: Forbes

Erstveröffentlichung: 21. April 2020, 10:14 Uhr