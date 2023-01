DER Touristik will den Konkurrenten FTI übernehmen. Nun entbrennt eine Diskussion um die Compliance bei FTI. CEO Ralph Schiller kam ins Amt, nachdem er einen Strafbefehl erhalten hatte.

Der Manager stieg 2021 zum FTI-Chef auf. Nur Monate zuvor verhängte ein Gericht per Strafbefehl gegen ihn eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten wegen Betrugs. (Foto: dpa) FTI-CEO Ralph Schiller

Köln Die Fahnder kamen in Zivil, doch der Einsatz war zu groß, um unbemerkt zu bleiben. Ein Dutzend Fahrzeuge fuhren am Münchner Firmensitz des Reisekonzerns FTI vor, mehrere Dutzend Ermittler rückten in die Zentrale ein. Zahlreiche FTI-Mitarbeiter durften nicht mehr an ihre Computer und die Büros nicht mehr verlassen.

Die Aufregung im Unternehmen war groß, als Polizei und Staatsanwälte Europas drittgrößten Reisekonzern Ende 2018 durchkämmten. Es ging um möglichen Betrug rund um Abrechnungen von Werbekampagnen für die Türkei. Im Visier waren mehrere Spitzenmanager, darunter auch der heutige CEO Ralph Schiller.

Dann kehrte Ruhe ein im Unternehmen. Als das Ermittlungsverfahren 2020 seinen Abschluss fand, erfuhren dies nur wenige Mitarbeiter. Doch nun könnten die damaligen Vorgänge das Unternehmen, seinen CEO Schiller und den Aufsichtsrat wieder einholen.

FTI-CEO Ralph Schiller: Vorstrafe wegen Betrugs

