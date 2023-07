Geschäftsberichte Diese Dax-Konzerne bieten Aktionären die detailliertesten Prognosen

Das Vertrauen der Investoren hängt davon ab, wie konkret ein Unternehmen seine Erwartungen kommuniziert. Das gelingt immer mehr Dax-Konzernen – es gibt jedoch negative Ausnahmen.

Trotz schwieriger Geschäftslage bietet der Chemieriese seinen Aktionären viel Orientierung im Geschäftsbericht.

(Foto: BASF) Reinraumlabor von BASF

Düsseldorf Egal, ob es um die Folgen der Coronapandemie, die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, steigende Zinsen oder hohe Energiepreise ging: Immer wieder haben in den vergangenen Jahren unerwartete Ereignisse die Pläne von Unternehmensmanagern über den Haufen geworfen. Die Zahl der Ertragswarnungen und zurückgenommener Prognosen, wie in der vergangenen Woche vom Chemieriesen BASF, ist auf Rekordhöhe gestiegen.

Doch diese negative Erfahrung hindert die meisten Konzerne nicht daran, weiterhin konkrete Prognosen abzugeben – trotz der Gefahr, diese wieder zurücknehmen zu müssen, je detaillierter sie ausfallen.

18 der insgesamt 40 Unternehmen im Leitindex Dax, und damit zwei mehr als 2022, erreichten in diesem Jahr das höchste Transparenzlevel, wenn es darum geht, Aktionäre bestmöglich über den möglichen Geschäftsverlauf zu informieren. Darunter sind auch die Dax-Aufsteiger Commerzbank, Porsche, Rheinmetall und Siemens Energy.