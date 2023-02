 Geschäftsführer: So groß ist die Spanne beim Gehalt je nach Branche

Düsseldorf In dem von der Pandemie geprägten Jahr 2021 haben die Gehälter von Geschäftsführern größerer GmbHs in vielen Fällen kräftig zugelegt. Bei Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro Jahresumsatz erhöhte sich die Vergütung der Chefs um bis zu 14 Prozent. Das zeigt eine Gehälterstudie, die für 60 Branchen die Bezahlung der Geschäftsführungen detailliert auflistet und die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Bei kleineren GmbHs – der weitverbreitetsten Unternehmensform in Deutschland – haben sich die Chefs dagegen mit Gehaltssteigerungen zurückgehalten. So legte die Vergütung bei Firmen bis 25 Millionen Euro Umsatz nur zwischen zwei und drei Prozent zu. Das entspricht in etwa den allgemeinen Lohnzuwächsen in Deutschland.

Im Durchschnitt aller betrachteten GmbHs zeigt sich: Der typische GmbH-Geschäftsführer kam 2021 auf ein Jahresgehalt von rund 180.000 Euro und arbeitete 48 Wochenstunden. Er ist 52 Jahre alt und bevorzugt einen BMW als Firmenwagen.

Die Spanne bei der Bezahlung ist groß. In Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro kamen Chefs auf eine Durchschnittsvergütung von 332.000 Euro jährlich, bei Unternehmen mit weniger als fünf Millionen Euro Umsatz war es die Hälfte.

Ermittelt hat die Daten die Beratung BBE Media in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Steuerberaterverband. Gut 2500 Managerinnen und Manager nahmen an der Studie teil, darunter auch viele geschäftsführende Gesellschafterinnen und Gesellschafter.

Die Modelle des Münchener Autobauers sind bei GmbH-Geschäftsführern weiterhin als Dienstwagen sehr beliebt. (Foto: BMW) BMW X5

Je nach Geschlecht zeigen sich bei der Vergütung ebenfalls große Unterschiede. Frauen in einer GmbH-Geschäftsführung verdienen elf Prozent weniger als Männer in gleicher Position. Dieser Wert hat sich in der regelmäßig erstellten BBE-Media-Studie seit Jahren nicht verbessert.

Beträchtlich sind auch die Unterschiede zwischen einzelnen Branchen. Am besten verdienten im Jahr 2021 Geschäftsführer in der Pharma- und Chemieindustrie. Dort lag die Vergütung bei 259.000 Euro, aufgeteilt in ein Festgehalt von rund 201.000 Euro und einer Tantieme von 58.000 Euro, die sich meist am Vorsteuergewinn des Unternehmens orientierte.

Industriebetriebe zahlen die höchsten Gehälter

Es handelt sich dabei nicht um den Durchschnittswert, sondern um den Median, der genau in der Mitte liegt: Die eine Hälfte der Geschäftsführer aus der jeweiligen Branche verdient mehr, die andere weniger. In der Studie wurden mithilfe des Steuerberaterverbands für jeden Zweig solche Werte erstellt. Chefs können diese als Richtschnur für ihre eigene Bezahlung nehmen.

In Industriebetrieben werden im Vergleich zu Handel, Handwerk oder Dienstleistern die höchsten Gehälter gezahlt. Auf Platz zwei liegt im Branchenvergleich die Automobilwirtschaft, wo Geschäftsführer auf eine Gesamtvergütung von 223.000 Euro kommen.

Der anhaltende Immobilien- und Sanierungsboom schlug sich im vergangenen Jahr auch in der Bezahlung der Chefs von Handwerksbetrieben nieder. Ganz oben auf der Liste rangieren Geschäftsführer von Elektro-Installationsbetrieben mit einem Median-Wert von knapp 160.000 Euro. Ein Dachdecker-Chef kommt auf 136.000 Euro. Damit fährt er mehr ein als ein Kfz-Händler mit 122.000.

Im Einzelhandel werden insgesamt die niedrigsten Chefgehälter gezahlt – mit einer Ausnahme: Die Geschäftsführer von Onlinehändlern stechen mit einer Vergütung von um die 150.000 Euro heraus.

Aufschlussreich sind auch die Vergleiche unter den Dienstleistungsfirmen: So wird im Allgemeinen vermutet, dass Makler wegen des Immobilienbooms der vergangenen Jahre hohe Gehälter einstreichen. Doch die Immobilienwirtschaft rangiert mit Vergütungen von 127.000 Euro am unteren Ende.

Besser sieht es für Chefs von Zeitarbeitsfirmen und Sicherheitsdienstleistern aus, die auf 164.000 Euro Jahresgehalt kommen und damit sogar mehr als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einstreichen.

Über alle Branchen hinweg zeigt sich: Frauen verdienen nicht nur weniger – sie sind in den Führungsetagen auch weiterhin selten zu finden. Nur neun Prozent aller Geschäftsführer sind weiblich. Auch dieser Wert stagniert in der Untersuchung von BBE Media seit vielen Jahren.

Damit bestätigt sich auch bei den privat geführten GmbHs ein Trend, der bei börsennotierten Firmen zu beobachten ist: Kleinere und mittelgroße Unternehmen haben erhebliche Probleme, Chefpositionen mit Frauen zu besetzen.

Das zu ändern wird für die Firmen schwieriger. Denn Managerinnen gehen bevorzugt zu Unternehmen, die bereits Frauen in Führungspositionen haben – sie wollen ungern Pionierarbeit leisten, wie die Allbright-Stiftung in ihrer neuen Studie zu Frauen in den Führungspositionen der Wirtschaft feststellte, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde.

GmbH-Chefs: BMW hält Spitzenposition bei Dienstwagen

Keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es dagegen bei Dienstwagen: Mehr als 80 Prozent nutzen ein Fahrzeug, das ihnen vom Arbeitgeber gestellt wird. 2021 hat BMW dabei seine Spitzenposition gefestigt. Die SUVs der X-Serie und die 5er-Reihe stehen dabei an der Spitze.

Unter den zehn beliebtesten Automarken der GmbH-Geschäftsführer folgt Mercedes mit der E- und M-Klasse, auf Platz drei liegt der frühere Spitzenreiter Audi mit dem A6 und der Q-Serie.

Die Gehaltstabellen von BBE werden auch von den Finanzämtern genutzt. Die Beamten nehmen die Daten aus der Untersuchung zur Orientierung etwa bei Betriebsprüfungen. Wenn die Vergütung insbesondere bei geschäftsführenden Gesellschaftern sehr hoch ist und stark von den üblichen Werten in der jeweiligen Branche abweicht, kann der Verdacht einer verdeckten Gewinnausschüttung vorliegen. Mit verdeckten Gewinnausschüttungen kann eine Firma versuchen, ihre Steuerlast zu senken.

Als Anzeichen für eine verdeckte Gewinnausschüttung gilt, wenn der geschäftsführende Gesellschafter sich eine besonders hohe Tantieme auszahlen lässt. Der Fiskus orientiert sich zwar seit Längerem nicht mehr fest an der früheren 75-zu-25-Regel, wonach die variable Vergütung nicht mehr als ein Viertel des Gesamtgehalts ausmacht. In vielen GmbHs wird sie beim Geschäftsführergehalt aber noch immer als Maßstab und interne Regel angewendet.

Erstpublikation: 24.10.2022, 18:30 Uhr.