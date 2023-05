Geschäftsrisiken Diese Probleme sehen Unternehmen als größte Gefahren für ihr Geschäft

Die Risikoberichte aus Dax, MDax und SDax zeigen: Als Gefahr sehen die Konzerne vor allem die Geopolitik. Einen Faktor, den sie selbst in der Hand haben, blenden zumindest viele CEOs dabei aus.

Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen betrachten vor allem geopolitische Entwicklungen, Inflation und Cybervorfälle als Risiken für ihr Geschäft (Foto: Reuters) Dax

Düsseldorf

Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen betrachten vor allem geopolitische Entwicklungen, Inflation und Cybervorfälle als Risiken für ihr Geschäft. Dahinter folgen Produktions- und Lieferengpässe sowie regulatorische Risiken. Mindestens rund drei Viertel der in den Auswahlindizes Dax, MDax und SDax gelisteten Unternehmen identifizieren diese Faktoren als Gefahr.

Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Analyse der Kommunikationsberatung Crunchtime in Kooperation mit der Universität Hohenheim in Stuttgart. Sie betrachtet, welche Risiken Unternehmen beschäftigen und wie sie in den jüngsten Geschäftsberichten damit umgehen. Die Studie liegt dem Handelsblatt vorab exklusiv vor.

Der Crunchtime Risikomonitor wertet dabei erstmals Risikoberichte sowie Vorstandsvorworte aus den Geschäftsberichten börsennotierter Unternehmen aus. Analysiert wurden 151 von 160 Berichten, die im Leitindex Dax, dem Nebenwerteindex MDax sowie dem Small-Caps-Index SDax geführte Konzerne von Anfang Februar bis Ende April 2023 veröffentlicht haben.