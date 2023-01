Hauptversammlung Nur sieben Dax-Konzerne richten ihre Aktionärstreffen 2023 sicher wieder in Präsenz aus

Die Mehrheit der größten deutschen Börsenkonzerne bleibt bei virtuellen Hauptversammlungen, zeigt eine Handelsblatt-Umfrage. Aktionärsschützer sehen das trotz großen Sparpotenzials kritisch.

Virtuelle Hauptversammlung von Siemens im Jahr 2020

Düsseldorf Bislang planen nur sieben Dax-Konzerne, ihre Hauptversammlung in diesem Jahr in Präsenz auszurichten. Entsprechende Angaben machten Airbus, BASF, die Deutsche Telekom, Henkel, Porsche, Qiagen und Symrise in einer Umfrage des Handelsblatts.

17 Firmen, darunter die Allianz, Merck, Mercedes, Sartorius und Vonovia, wollen wieder ein virtuelles Aktionärstreffen ausrichten. Zehn Unternehmen haben noch keine Entscheidung getroffen, sechs haben sich nicht auf die Anfrage zurückgemeldet.

Hauptversammlungen fanden bis zum Ausbruch der Pandemie immer in Präsenz statt. Die Bundesregierung hat erst 2020 die Möglichkeit geschaffen, rein digitale Treffen durchzuführen. So konnten die 14.000 Aktiengesellschaften in Deutschland trotz Kontaktbeschränkungen ihre Jahrestreffen rechtssicher durchführen.

Im vergangenen Sommer bekräftigte der Bundestag zwar, dass die Präsenzversammlung die Grundform bleibt. Er änderte das Aktiengesetz aber so, dass Aktionärstreffen auch digital abgehalten werden können.

