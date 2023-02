Brenntag hat bereits den zweiten Hedgefonds an Bord, der eine Aufspaltung fordert. Experten warnen: Kein Unternehmen sollte sich vor aktivistischen Investoren sicher fühlen.

Der Hedgefonds Engine Capital fordert die Abspaltung des Handels mit Spezialchemieprodukten von der Massenchemie-Distribution. (Foto: Brenntag AG ) Brenntag

Düsseldorf, New York Aktivistische Investoren aus den USA verstärken ihren Druck auf Großunternehmen im Heimatmarkt und zunehmend auch in Europa. Dabei schrecken sie nicht vor großen Namen zurück: Das zeigen die Attacken auf den Chemie- und Pharmakonzern Bayer in Deutschland und auf die Google-Mutter Alphabet oder den Softwarehersteller Salesforce in den USA.

Auch bei kleineren deutschen Unternehmen wittern die Aktivisten ihre Chancen. Jüngstes Beispiel ist die Essener Brenntag, Weltmarktführer im Chemiehandel. Die Führungsgremien des Dax-Konzerns bekamen am Dienstag Post vom US-Hedgefonds Engine Capital. Der Investor fordert darin die Abspaltung des Handels mit Spezialchemieprodukten von der Massenchemie-Distribution.

